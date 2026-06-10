La famille de Patrick Bruel secouée par l'affaire et les accusations de viol

Les proches de Patrick Bruel sont forcément impactés par les accusations touchant le chanteur. Ses fils, Oscar et Léon, ainsi que sa compagne Clémence, adaptent leurs activités pour traverser cette crise familiale.

Visé par plusieurs plaintes pour agressions sexuelles et viols, le chanteur Patrick Bruel se retrouve au cœur d'une lourde tempête judiciaire qui pourrait l'amener à de lourdes condamnations. Cette situation difficile touche aussi de plein fouet son entourage proche, et particulièrement ses enfants. Oscar et Léon Bruel, les deux fils que le chanteur a eus avec l'écrivaine Amanda Sthers, se retrouvent impliqués malgré eux dans cette affaire. Sur les conseils de leurs parents, les deux jeunes hommes de 22 et 20 ans tentent de se faire plus discrets que d'habitude, comme le rapporte le magazine Closer.

L'aîné de la fratrie, Oscar, s'intéresse beaucoup à l'écriture et à la science. Il a récemment publié un ouvrage de vulgarisation scientifique destiné au grand public, intitulé La cité intérieure : votre cerveau, une ville aux possibilités infinies. Pour s'éloigner de l'agitation médiatique actuelle, le jeune homme a choisi de suspendre ses séances de dédicaces, selon les informations du Midi Libre.

Son frère cadet, Léon, a préféré ne pas abandonner ses futures apparitions publiques. Le jeune homme, qui se lance dans une carrière musicale sous le nom de scène de Léon Hesby, a décidé de maintenir ses engagements professionnels. Sur son compte Instagram, il a partagé une vidéo où il interprète son dernier single, indique le site Purepeople. Il confirme ainsi sa présence le 21 juin prochain pour la Fête de la musique, où il doit assurer la première partie de la chanteuse Marine.

Les enfants ne sont pas les seuls proches touchés par la situation. Clémence, la compagne qui partage la vie de Patrick Bruel depuis plus de huit ans, a choisi de le soutenir dans cette épreuve. Même si le couple a toujours protégé sa vie privée, la jeune femme a récemment désactivé son compte Instagram. Selon une source proche citée par les médias, elle refuse de fuir et souhaite rester présente aux côtés du chanteur dans ces moments difficiles. Selon une source proche d'elle, citée par Closer, celle-ci ne serait pas "quelqu'un qui va fuir dans ces moments".