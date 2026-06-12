Frank Michael : de quoi est mort le chanteur belge ? Une maladie évoquée

Le chanteur belge Frank Michael est décédé ce vendredi 12 juin 2026 à l'âge de 79 ans. L'interprète de "Toutes les femmes sont belles" a été emporté par la maladie.

Frank Michael est mort. Le chanteur belge s'est éteint à l'âge de 79 ans ce vendredi 12 juin 2026, comme annoncé par sa fille, Sandra Gabelli, sur sa page Facebook. "Mon papa est parti (...) Je sais combien son public lui était attaché, et je suis certaine que leur présence sera pour lui un magnifique témoignage de respect, de reconnaissance et d'affection", écrit-elle. Une information confirmée par son producteur, Enzo Falzone, sur le même réseau social.

De son vrai nom Franco Gabelli, Frank Michael est né en Italie en 1947. Peu présent dans les médias, et ayant bâti son succès loin des circuits de promotion habituels, l'artiste avait notamment connu le succès avec "Toutes les femmes sont belles". Le crooner avait publié une vingtaine d'albums, dont certains autres titres bien connus comme "J'peux pas t'oublier", "Du côté de l'amour", "Pour toujours et à jamais" ou encore "Il est toujours question d'amour".

Un cancer des poumons foudroyant

Fatigué et diminué depuis plusieurs mois, le chanteur avait donné son dernier concert le 14 décembre dernier dans une église de Bischwiller (Bas-Rhin). "Je savais que ce serait le dernier, mais je ne lui avais pas dit", confie son producteur au Parisien ce vendredi. "Les visites pour rendre un dernier hommage à mon papa seront ouvertes à toutes les personnes qui souhaitent venir lui dire au revoir", précise sa fille Sandra dans sa publication.

Le producteur Enzo Falzone a précisé, auprès du Parisien, que Frank Michael est mort d'un cancer des poumons foudroyant, il était exténué ces derniers mois. En 2015, il avait été opéré en urgence après la découverte d'un important "rétrécissement de la carotide", une intervention qui lui avait "probablement évité un AVC", indique RTL info. Le chanteur avait également été marqué par plusieurs épreuves personnelles, dont la perte de proches.

Parfois moqué sur la moyenne d'âge de son public, il reconnaissait prendre ça "avec le sourire" auprès de l'AFP en 2006. "Tout le monde a chanté l'amour, il n'y a pas de gêne à ça (...) Mon public, c'est trois générations : la mamie, la maman et l'enfant", s'amusait-il à dire.

Dernières mises à jour

13:50 - Une interrogation sur son âge Une incertitude plane sur l'âge du chateur. Selon de nombreuses sources, il serait né à Parme en Italie en 1947. Pourtant, le chanteur a toujours affirmé de son côté être né en 1953, ce qui lui ferait donc 6 ans de moins. 13:30 - Un relatif anonymat en dehors des fans Il est possible de ne pas connaitre Frank Michael. S'il multipliait galas et concerts, il n'était pas en faveur de l'exposition médiatique. Il a bâti son succès loin des circuits de promotions connus comme la télé ou la radio. Cela a donc provoqué un relatif anonymat, en dehors de son cercle de fans. 13:17 - Qui était la compagne de Frank Michael ? Frank Michael était en couple avec une dénommée Christelle depuis plus de 15 ans. Ils se sont rencontrés lors d'une croisière où il chantait. Ils ne s'étaient pas mariés, mais ils ont eu une fille Sandra. Frank Michael la décrivait comme "son épaule". LIRE PLUS

Franco Gabelli, connu sous le nom de scène de Frank Michael, nait le 7 mai 1947 à Bedonia, dans la province de Parme en Italie. Sa famille quitte le territoire italien alors qu'il est âgé de trois ans pour s'installer en Belgique. Il grandit à Seraing, une commune de la province de Liège. À l'adolescence, dès l'âge de seize ans, il commence à se présenter à des radio-crochets locaux. Il s'engage parallèlement dans la vie active après avoir suivi une formation technique, ce qui lui permet d'occuper un emploi régulier de technicien en électronique au sein d'une usine de sa région.

Sa carrière musicale commence officiellement en 1974 avec la sortie de son premier disque 45 tours, intitulé Je ne peux vivre sans toi, publié sous le label RCA. Il s'oriente immédiatement vers le registre de la variété romantique et de la chanson de charme, marchant dans les pas d'interprètes populaires de cette époque tels que Mike Brant ou son compatriote Frédéric François. Doté d'une voix de ténor chaleureuse et facilement identifiable, il commence à fidéliser un premier cercle d'auditeurs. En 1978, il participe à la sélection belge pour le Concours Eurovision de la chanson, sans toutefois remporter la qualification finale.

Durant les années 1980, Frank Michael choisit de construire sa carrière en dehors des grands circuits médiatiques traditionnels et de la télévision. Il privilégie une présence constante sur le terrain à travers des galas, des concerts de proximité et des tournées locales en Belgique et en France. Cette stratégie commerciale et artistique, axée sur le bouche-à-oreille et le contact direct avec le public, lui permet de fédérer une communauté d'auditeurs particulièrement fidèle, composée en grande partie d'un public féminin. Le succès à grande échelle se concrétise à la fin des années 1990.

En 1997, il publie l'album Toutes les femmes sont belles. La chanson-titre rencontre un très important succès populaire, s'imposant rapidement dans les classements en France et en Belgique. Ce morceau installe définitivement sa notoriété auprès du grand public francophone. Ses productions suivantes, à l'image de l'album D'amour et de tendresse sorti en 1998, confirment cette assise commerciale. Au cours de sa carrière, sa discographie s'enrichit de plus de trente albums studio et compilations, et le volume total de ses ventes dépasse les dix millions d'exemplaires à l'échelle internationale. Très attaché à sa région d'adoption, il réside toute sa vie à Seraing, dont il devient citoyen d'honneur. Pour sa contribution à la culture, il est également nommé Officier de l'ordre de la Couronne en Belgique.

En avril 2024, pour marquer ses cinquante ans de carrière professionnelle, son producteur annonce une ultime série de concerts sous le nom de Tournée d'adieu, planifiée sur la période 2024-2025 afin de clore son parcours scénique, après plusieurs mois de fatigue liés à des problèmes de santé.