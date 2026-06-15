Mort d'Oliver Tree : quelle est la cause du décès ? Ce qu'on sait de l'accident

La collusion de deux hélicoptères, ce dimanche 14 juin 2026, au Brésil a provoqué un incendie et plusieurs morts. Le chanteur américain Oliver Tree figure parmi les victimes.

Alors qu'il se trouvait au Brésil dans le cadre de sa tournée musicale, le chanteur américain Oliver Tree est mort dimanche 14 juin dernier dans le crash de l'hélicoptère dans lequel il se trouvait. L'appareil est entré en collusion avec un autre hélicoptère, avant de se crasher sur un parking de véhicules électriques. Ce qui aurait tendu à favoriser l'incident qui a fait suite, endommageant plus d'une vingtaine de voitures.

L'accident violent a entrainé la mort de l'ensemble des passagers, explique Nice Matin. C'est une source policière qui s'est entretenue avec l'AFP qui a confirmé qu'Oliver Tree, âgé de 32 ans seulement, figurait parmi les 6 victimes.

Ce que l'on sait de l'accident mortel d'Oliver Tree

Le choc entre les deux appareils s'est produit au dessus du quartier de Recreio dos Bandeirantes dans la ville de Rio de Janeiro. Pour le moment, les "circonstances exactes de l'accident" ne sont pas encore connues, a partagé Fabio Contreiras, le porte parole des pompiers à CNN Brasil. "Des débris de l'appareil sont éparpillés sur des centaines de mètres, les informations dont nous disposons restent donc très préliminaires, nous devons obtenir les enregistrements et les vidéos pour comprendre exactement ce qui s'est passé", a-t-il déclaré.

Oliver Tree cumulait des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et sur Youtube. Le chanteur était notamment connu dans la sphère rock. Influencé par le célèbre groupe Gorillaz, il s'était fait un nom à l'international avec ses titres Life Goes On, Alien Boy, Miss You. Certaines des autres victimes ont pu être identifiées. C'est le cas de Gaspar Prim, youtubeur argentin et proche d'Oliver Tree, présent dans l'hélicoptère, qui l'accompagnait pour sa tournée mondiale. Ainsi que plusieurs membres de l'équipe artistique du chanteur, un producteur de musique brésilien et un réalisateur de clips argentin.