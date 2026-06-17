Finalement, Céline Dion ne chantera pas à la "Défense Arena" de Paris (mais pas de panique)

Céline Dion ne se produira pas à la Défense Arena de Paris, mais dans une "nouvelle" salle de concerts du fait d'un changement de nom.

C'est officiel. Céline Dion ne chantera finalement pas à la "Défense Arena". La star mondiale se produira dans une autre salle pour l'ensemble de ses concerts : La "plénitude Aréna", mais pas de panique, c'est la même enceinte ! La chanteuse va bien donner plus d'une dizaine de shows, à guichet fermé, sur la plus grande scène couverte d'Europe. Et présenter pour l'occasion la sortie de son nouvel album Courage.

L'immense salle de concerts située à Nanterre a changé de nom pour se transformer en "Plénitude aréna". Le changement sera actif dés le 1er juillet prochain, à l'issue d'un contrat avec l'une des filiales du géant de l'énergie italien Eni.

"Plenitude n'est pas là pour uniquement imposer un logo sur une façade", a déclaré à l'AFP Frédéric Longuépée, le PDG de cet haut lieu des méga-concerts d'une capacité d'environ 45 000 places. Il s'avère que l'accord commercial prévoit que le groupe Eni assure l'approvisionnement en électricité pour l'ensemble des concerts de Céline Dion débutant le 12 septembre 2026. Ainsi que de l'ensemble des autres shows programmés dans la "Plénitude aréna" pour une durée de 6 ans.

"Imaginez qu'un concert de 40 000 personnes, c'est une petite ville pendant quelques heures. C'est exactement le genre de défis énergétiques qui nous intéressent", s'est réjoui auprès de l'AFP Mauro Fanfoni, président de Plenitude France. Selon lui, la salle de concerts serait "l'une des meilleures scènes" pour faire connaitre le nom d'une marque. Notamment à travers les "milliers de personnes" qui s'y rendront.

Le groupe italien a d'ailleurs partagé sa volonté de "se spécialiser dans les concerts géants". "Nous voulons devenir l'un des ports d'attache de grands concerts internationaux et accueillir des résidences uniques au monde", explique Frédéric Longuépée. Produire Céline Dion, Bad Bunny, Muse est pour la marque une occasion de visibilité en Europe et dans le monde.

La société Eni n'est pas la seule à "donner son nom" à un évènement ou un organisme. Cette pratique, appelée le "naming" permet aux marques de se faire connaitre auprès d'un large public. "Avec des millions de personnes qui passent par l'Arena, il n'y a pas de meilleure scène pour faire connaître la marque", selon Mauro Fanfoni.