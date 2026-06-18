Leyla Doriane accuse Patrick Bruel : "Il revient en slip rouge", son témoignage déroutant

Dans les colonnes de Elle, Leyla Doriane a livré le témoignage troublant d'un rendez-vous avec Patrick Bruel qui n'aurait pas pris la tournure qu'elle souhaitait.

Nouveau témoignage contre Patrick Bruel. Les accusations n'en finissent plus de tomber depuis plusieurs semaines contre l'artiste. Cette fois-ci, c'est la chanteuse Leyla Doriane qui accuse Patrick Bruel d'agression sexuelle. Les faits remontent à une bonne vingtaine d'années. Leyla Doriane était alors la voix féminine du titre à succès Au café des délices de Patrick Bruel.

Dans son témoignage, Leyla Doriane explique à Elle avoir été embrassée de force par Patrick Bruel. Tout commence le 31 mai 1999, jour de l'enregistrement de Café des délices. "C'était un moment magique. Tout était fluide, respectueux", se remémore Leyla Doriane. Les deux artistes appartiennent alors au même label. Dans la foulée, Patrick Bruel lui aurait proposé de venir au concert du Buena Vista Social Club et lui aurait expliqué vouloir lui composer une chanson.

"Ça lui a fait l'effet d'une gifle !"

"Il m'a proposé de venir chez lui, à Neuilly, pour en parler et chanter au piano. Je ne me suis pas méfiée. Pour moi, on était des collègues de travail", poursuit Leyla Doriane, qui explique s'être rendue chez lui. Mais une fois sur place, les événements auraient tourné bien différemment. "Je sens qu'il n'est plus du tout question des chansons qu'il voulait m'écrire. J'ai l'impression qu'il cherche à me séduire alors que je ne suis pas du tout intéressée", confie-t-elle.

Selon ses dires, Patrick Bruel lui aurait proposé un verre et serait finalement revenu dans la pièce... en slip rouge. "Choquée" et "mal à l'aise", Leyla Doriane affirme avoir été embrassée par le chanteur qu'elle aurait finalement réussi à repousser grâce à des menaces. "Alors que je le repoussais, il m'a lancé une phrase restée gravée dans ma mémoire : 'Tu sais le nombre de nanas qui rêveraient d'être à ta place ?'", explique celle qui révèle l'avoir menacé de parler de son comportement au directeur du label. "Ça lui a fait l'effet d'une gifle !"

Mais la jeune femme aurait par la suite payé son opposition à Patrick Bruel. Les jours suivants, Leyla Doriane affirme avoir ainsi reçu un courrier lui notifiant qu'elle cédait gracieusement ses droits de reproduction et de représentation de Café des Délices. Sur l'album de Patrick Bruel qui propose ce titre, son nom d'artiste figure incomplet et qui plus est mal orthographié. Et Leyla Doriane de conclure : "Je n'ai pas voulu faire de scandale. Il était trop puissant, ça ne servait à rien. Mais en fait, cela m'a longtemps marquée, j'ai été effacée, j'ai perdu complètement confiance en moi." De son côté, Patrick Bruel a démenti ces accusations par la voix de ses avocats.