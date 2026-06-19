Amel Bent annule son concert à Bruay-la-Buissière, le RN a choisi une remplaçante

La ville de Bruay la Buissière fait face à l'annulation du concert d'Amel Bent.

Amel Bent a annoncé l'annulation de son concert à Bruay-la-Buissière, initialement prévu à l'occasion de la Fête de la musique. D'après plusieurs médias locaux, l'artiste aurait pu choisir de se retirer en raison de l'étiquette Rassemblement National de la municipalité. Elle devait remplacer au pied levé le chanteur Amir, qui avait lui aussi décliné l'invitation en invoquant une "incompatibilité d'agenda" avec la ville frontiste.

Si la mairie évoque des raisons techniques, Le Figaro rapporte une tout autre version : l'interprète de Ma Philosophie aurait explicitement déclaré ne pas vouloir chanter dans une ville gérée par le Rassemblement National. L'édile de la ville, Ludovic Pajot, élu depuis 2020, a partagé un communiqué pour clarifier la situation auprès de ses administrés : "Nous prenons acte de cette annulation du concert d'Amel Bent, annoncée par la production en raison de l'indisponibilité de dernière minute d'une partie de l'équipe technique. Nous regrettons cette situation et remercions les habitants pour leur compréhension."

Pour pallier cette absence, la municipalité de Bruay-la-Buissière s'est tournée vers une ancienne candidate de la Star Academy. Les services de la ville ont jeté leur dévolu sur la chanteuse Sweet Julie, comme le révèle le magazine Public. "Afin de maintenir un rendez-vous festif et de qualité à l'occasion de la Fête de la musique, les services municipaux et les partenaires de la Ville se sont rapidement mobilisés. Grâce à cette réactivité, une nouvelle programmation est proposée", a assuré la mairie.

Selon le quotidien Libération, qui a pu consulter les arrêtés municipaux, ces désistements successifs ont permis à Bruay-la-Buissière d'économiser des sommes d'argent non négligeables : 95 000 euros pour le cachet d'Amir et 50 000 euros pour celui d'Amel Bent.

La chanteuse ne restera pas inactive durant ce week-end de festivités. C'est en région parisienne qu'elle a donné rendez-vous à ses fans sur son compte Instagram : elle se produira d'abord à Ivry-sur-Seine, avant de poursuivre ses représentations le lendemain à Thiais.