Mort de Guesch Patti : de quoi est décédée la chanteuse ? Une maladie évoquée

Guesh Patti est morte à l'âge de 80 ans, elle avait contracté une grave maladie.

La chanteuse Guesch Patti est décédée dans la nuit du 21 au 22 juin à Paris, a fait savoir son agence ce lundi. Elle avait rencontré un succès considérable dans les années 1980, grâce à son morceau "Etienne". Guesch Patti était aussi danseuse et comédienne. "Elle laisse derrière elle, à tous les publics qui ont pu la voir sur un plateau, la mémoire d’une femme pleine de vie dans son expression artistique", peut-on lire dans le communiqué de presse de son agence. Les causes de sa mort sont connues : Guesch Patti est décédée des suites d'une longue maladie. Elle avait 80 ans.

Née le 16 mars 1946 à Neuilly-sur-Seine, Patricia Porrasse - qui changera de nom de scène - commence son parcours artistique par la danse classique. À l'âge de neuf ans, elle intègre l'école de danse de l'Opéra de Paris. Elle s'oriente ensuite vers la danse contemporaine et collabore avec plusieurs chorégraphes de sa génération, notamment Roland Petit, Carolyn Carlson et Pina Bausch. Cette formation technique et cette expérience de la scène ont marqué l'ensemble de son travail artistique ultérieur, tant dans ses prestations scéniques que dans la réalisation de ses clips vidéo.

Après des débuts musicaux discrets dans les années 1960 au sein du duo Yves et Patricia, puis dans les années 1980 avec la formation Da Capo, elle choisit de chanter en solo sous le pseudonyme de Guesch Patti. En 1987, elle enregistre le titre Étienne.

La chanson rencontre un succès commercial important, se vendant à plus d'un million d'exemplaires en France et en Europe. Le morceau se classe en tête des ventes dans plusieurs pays, notamment en France et en Italie. En 1988, elle reçoit le prix de la Révélation féminine de l'année aux Victoires de la Musique. Le style du morceau et l'esthétique de son clip vidéo proposent alors une approche de la sensualité différente des standards de la variété de l'époque. A la suite du succès de son premier album, Labyrinthe (1988), Guesch Patti choisit de ne pas reproduire une formule commerciale linéaire. Elle publie plusieurs albums qui explorent des univers musicaux différents.

Au début des années 2000, elle s'éloigne de l'industrie du disque pour se consacrer à d'autres formes d'expression. Elle remonte sur scène pour des spectacles de danse contemporaine, comme "Elle sourit aux larmes" en 2001. Elle mène également une carrière de comédienne au théâtre, jouant notamment dans Les Monologues du vagin et L'Opéra de quat'sous. Au cinéma, elle tient des rôles secondaires dans des films de Claude Lelouch (Une pour toutes) ou de Luís Galvão Teles (Elles).

Dernières mises à jour