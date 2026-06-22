Mort de Guesch Patti : de quoi est décédée la chanteuse ? Une maladie évoquée
Guesh Patti est morte à l'âge de 80 ans, elle avait contracté une grave maladie.
La chanteuse Guesch Patti est décédée dans la nuit du 21 au 22 juin à Paris, a fait savoir son agence ce lundi. Elle avait rencontré un succès considérable dans les années 1980, grâce à son morceau "Etienne". Guesch Patti était aussi danseuse et comédienne. "Elle laisse derrière elle, à tous les publics qui ont pu la voir sur un plateau, la mémoire d’une femme pleine de vie dans son expression artistique", peut-on lire dans le communiqué de presse de son agence. Les causes de sa mort sont connues : Guesch Patti est décédée des suites d'une longue maladie. Elle avait 80 ans.
Née le 16 mars 1946 à Neuilly-sur-Seine, Patricia Porrasse - qui changera de nom de scène - commence son parcours artistique par la danse classique. À l'âge de neuf ans, elle intègre l'école de danse de l'Opéra de Paris. Elle s'oriente ensuite vers la danse contemporaine et collabore avec plusieurs chorégraphes de sa génération, notamment Roland Petit, Carolyn Carlson et Pina Bausch. Cette formation technique et cette expérience de la scène ont marqué l'ensemble de son travail artistique ultérieur, tant dans ses prestations scéniques que dans la réalisation de ses clips vidéo.
Après des débuts musicaux discrets dans les années 1960 au sein du duo Yves et Patricia, puis dans les années 1980 avec la formation Da Capo, elle choisit de chanter en solo sous le pseudonyme de Guesch Patti. En 1987, elle enregistre le titre Étienne.
La chanson rencontre un succès commercial important, se vendant à plus d'un million d'exemplaires en France et en Europe. Le morceau se classe en tête des ventes dans plusieurs pays, notamment en France et en Italie. En 1988, elle reçoit le prix de la Révélation féminine de l'année aux Victoires de la Musique. Le style du morceau et l'esthétique de son clip vidéo proposent alors une approche de la sensualité différente des standards de la variété de l'époque. A la suite du succès de son premier album, Labyrinthe (1988), Guesch Patti choisit de ne pas reproduire une formule commerciale linéaire. Elle publie plusieurs albums qui explorent des univers musicaux différents.
Au début des années 2000, elle s'éloigne de l'industrie du disque pour se consacrer à d'autres formes d'expression. Elle remonte sur scène pour des spectacles de danse contemporaine, comme "Elle sourit aux larmes" en 2001. Elle mène également une carrière de comédienne au théâtre, jouant notamment dans Les Monologues du vagin et L'Opéra de quat'sous. Au cinéma, elle tient des rôles secondaires dans des films de Claude Lelouch (Une pour toutes) ou de Luís Galvão Teles (Elles).
23:42 - Ces films dans lesquels est apparue Guesch Patti
Guesch Patti a joué dans cinq films. Ainsi, en 1997, on a pu la voir dans Elles de Luís Galvão Teles. Deux ans plus tard, elle apparaissait dans Le Gang des TV, qui est un court métrage d'Artus de Penguern, et dans Une pour toutes de Claude Lelouch. Enfin, en 2007, Guesch Patti était dans Suzanne de Viviane Candas, mais aussi dans le téléfilm de Gabriel Aghion, Monsieur Max.
22:40 - Que sait-on du fameux Étienne qui se cache derrière la chanson devenue incontournable ?
Loin d'avoir été inventé ou fantasmé par Guesch Patti, Étienne était un ami intime de la chanteuse et plus particulièrement son manager. Si leur relation était forte, elle serait toujours restée platonique. Dans une émission télévisée, repérée par Le Journal des femmes, Guesch Patti était d'ailleurs revenue sur la réaction de ce dernier à l'écoute du titre : "Il a rougi quand il a entendu le titre."
20:44 - Pourquoi Guesch Patti ne s'est jamais produite dans les tournées nostalgiques
Guesch Patti a toujours refusé de participer aux tournées nostalgiques, comme a notamment pu le faire la chanteuse Lio. Alors que certains avaient tenté de la questionner sur son unique grand succès Étienne, relève Le Figaro, elle s'est toujours refusée à revenir dessus, gardant pour elle son avis sur la reprise d'Afida Turner, entre autres...
19:42 - Guesch Patti avait-elle des enfants ?
Si Guesch Patti laisse derrière elle de nombreux fans émus par sa disparition, la chanteuse et danseuse n'a jamais eu d'enfant. Elle avait "très peu de famille", souligne Le Figaro sur ce point. Mariée durant 10 ans avec le pianiste Yves Gilbert (1964-1974), elle était depuis toujours restée très discrète sur sa vie privée.
18:47 - L'hommage de l'Ina à Guesch Patti
Pour rendre hommage à Guesch Patti, l’Institut national de l'audiovisuel a ressorti de ses archives un extrait dans lequel la chanteuse qui vient de mourir interprète son célèbre titre "Étienne". C'était en 1987.
DISPARITION— INA.fr (@Inafr_officiel) June 22, 2026
La chanteuse Guesch Patti est décédée à l'âge de 80 ans.
En 1987, elle interprétait son tube emblématique "Étienne". pic.twitter.com/oDvhIovT7I
17:51 - Une fin de carrière plus discrète mais Guesch Patti était restée active
Les deux dernières décennies de sa carrière ont été essentiellement consacrées au spectacle vivant. Guesch Patti est revenue à la danse contemporaine avec le spectacle "Elle sourit aux larmes" en 2001, et s'est produite régulièrement au théâtre, notamment dans Les Monologues du vagin ainsi que dans L'Opéra de quat'sous mis en scène au Théâtre national de la Colline en 2004. Ses dernières productions musicales notables incluent un duo avec le musicien Gonzales en 2002 pour le titre "Dans tes yeux", suivi des morceaux "Bilingue" en 2009 et "Ensemble" en 2010. À l'été 2006, elle a également fait une apparition à la télévision en tant que membre du jury de l'émission Dancing Show diffusée sur France 2.
16:43 - Une maladie a emporté Guesch Patti
Les informations apportées par l'agence de Guesch Patti restent très restreintes au sujet des causes de son décès. Le communiqué de presse transmis aux médias indique simplement que Guesch Patti est décédée des suites d'une "longue maladie". Cette expression est couramment utilisée par les proches et les agences pour annoncer un décès tout en préservant l'intimité médicale de l'artiste et de sa famille. Pour le moment, aucun détail supplémentaire concernant la nature exacte de sa maladie n'a été rendu public.