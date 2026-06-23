Panthéonisation de Marc Bloch : parcours, discours, hommages... Comment va se dérouler la cérémonie

La cérémonie d'entrée au Panthéon de Marc Bloch, cofondateur de la revue des Annales et résistant engagé pour les valeurs républicaines et patriotiques, a lieu ce mardi 23 juin 2026.

Le résistant et historien Marc Bloch, accompagné de son épouse Simonne, fait son entrée ce mardi 23 juin 2026 au Panthéon. La cérémonie débutera à 21 heures par la traditionnelle remontée des deux cercueils par la rue Soufflot, jusqu'au Panthéon. "La vie de Marc Bloch, son œuvre et la diversité de ses engagements" seront retracés via des tableaux, indiquait l'Elysée vendredi dernier. En mémoire de leur aïeul, la famille de Marc Bloch a demandé au chef de l'Etat que la cérémonie soit faite sans la participation de l'extrême droite.

Le Palais promet des "innovations visuelles et technologiques" . "Le portrait qui par tradition vient prendre place entre les colonnes du Panthéon ne sera pas figé, il s'animera au fur et à mesure des tableaux présentés retraçant le parcours de Marc Bloch". Jacques Gamblin et Lou de Laâge accompagneront le récit, Vincent Delerm et Anne Sila chanteront, accompagnés de la Maîtrise de Radio France.

Emmanuel Macron saluera "le parcours exemplaire" de Marc Bloch

Les deux cercueils cénotaphes reposeront dans le caveau numéro 13. "Le corps de Marc Bloch n'est pas transféré, il y aura une installation, dans un cercueil cénotaphe, d'objets symboliques" , a indiqué l'Elysée, sans préciser lesquels. Quant au corps de Simonne Bloch, morte pendant que son mari était en résistance, il n'a jamais été retrouvé. Il s'agit là de la 6e panthéonisation d'Emmanuel Macron depuis son accès au pouvoir, après celles de Simone Veil, de l'écrivain Maurice Genevoix, de Joséphine Baker, du résistant Missak Manouchian et de Robert Badinter.

Le président de la République saluera à l'occasion de cette panthéonisation "un homme des lumières entré dans l'armée des ombres et dont le parcours est exemplaire. Il rappellera qu'il est l'auteur de livres qui font référence sur la période médiévale, que Marc Bloch considérait comme fondatrice de ce que nous sommes. Le président aura à cœur de saluer son parcours, son enseignement et son héritage" , a dit l'Elysée.

Torturé puis fusillé, Marc Bloch était entré en résistance à 57 ans

Marc Bloch a été assassiné par la Gestapo en 1944 près de Lyon. Mais son courage et sa mort ne sont pas les seules raisons motivant son entrée au Panthéon. Il était considéré comme "le fondateur de l'histoire des mentalités, des croyances, des façons de penser", explique au Parisien l'historien Julien Théry. Ses méthodes, considérées comme pionnières, approchent l'histoire d'une manière nouvelle, qui s'intéresse "aux profondeurs de la société".

Né dans une famille juive non pratiquante en 1886 à Lyon, Marc Bloch est issu d'un père professeur d'histoire à l'université de Lyon et à l'École normale supérieure. Un héritage familial et un parcours scolaire exemplaire qui l'amènent sur le même chemin. Il intègre l'ENS en 1904, et obtient son agrégation d'histoire quatre ans plus tard.

S'il débute sa carrière de professeur d'histoire à son tour, elle est rapidement mise en pause en 1914. Il est mobilisé en tant que sergent d'infanterie, et deviendra au fil des années de guerre capitaine. Il est décoré de la Légion d'honneur et de la Croix de Guerre. À la fin de la guerre, il reprend l'enseignement, et est nommé "chargé de cours d'histoire du Moyen Âge à la Faculté des Lettres de l'université de Strasbourg, puis obtient la chaire d'histoire du Moyen Âge en 1927", selon l'établissement. En 1929, après sa rencontre avec Lucien Febvre, les deux hommes lancent la revue des Annales d'histoire économique et sociale, considérée comme le fer de lance de l'école historiographique française, et à résonance mondiale.

Lorsque l'Allemagne envahit la zone libre, lui et sa famille se réfugient dans la Creuse. Puis il entre dans la Résistance en 1943, notamment à Lyon, où il intègre le mouvement Franc-Tireur. Il opère sous les pseudonymes "Chevreuse", "Arpajon" et "Narbonne". Mais le 8 mars 1944, il est arrêté, emprisonné et torturé à la prison de Montluc. Il est fusillé le soir du 16 juin 1944, dans le dos, avec 29 camarades.