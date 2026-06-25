Grand Corps malade : pourquoi a-t-il été condamné... avant un revirement de la justice ?

Nouveau revirement dans l'affaire opposant le chanteur Grand Corps malade et un journaliste télé.

Le slameur français Grand Corps Malade voit sa condamnation annulée. La Cour de cassation a cassé, mercredi 24 juin 2026, l'arrêt qui condamnait l'artiste, actant un revirement important dans le feuilleton judiciaire qui l'oppose au chroniqueur musical Fabien Lecœuvre.

Cette affaire découle d'un litige né à l'été 2021. Dans sa chanson Des Gens Beaux, Grand Corps Malade avait intégré un extrait sonore pour dénoncer des propos de Fabien Lecœuvre. En mai 2021, sur l'antenne d'une radio, ce dernier avait ouvertement dénigré le physique de la chanteuse Hoshi, qualifiant la jeune femme d'"effrayante" avant de lui conseiller de "confier ses morceaux à des filles sublimes", rappelle Le Figaro.

Face au tollé général suscité par ses déclarations, Fabien Lecœuvre avait rapidement présenté ses excuses à Hoshi. Cependant, le chroniqueur a choisi de ne pas laisser cette séquence devenir un objet musical et a porté l'affaire sur le terrain juridique en assignant en justice Grand Corps Malade ainsi que sa maison de disques, Universal Music France, pour "utilisation illicite de sa voix".

Le parcours de cette affaire devant les tribunaux a été sinueux. En première instance, en 2023, le Tribunal de Paris avait d'abord donné raison au chanteur. Mais en octobre 2025, la Cour d'appel de Paris a opéré un premier virage en donnant raison au journaliste : elle a ordonné le retrait des 33 secondes de la voix incriminée sous astreinte financière, et condamné le poète à verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral au plaignant. Le titre avait alors dû être retiré des plateformes de streaming.

C'est cette dernière décision que la Cour de cassation vient d'invalider ce mercredi 24 juin, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel de Paris pour un nouveau jugement. Pour justifier ce revirement, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français a fait prévaloir la liberté d'expression et de création artistique. Le magistrat s'est appuyé sur la mise en balance de deux principes constitutionnels fondamentaux : le droit au respect de la vie privée (dont fait partie la voix) et la liberté d'expression, en privilégiant la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

Selon la Cour de cassation, la Cour d'appel n'a pas pris en compte un critère essentiel : les propos initiaux du chroniqueur à l'encontre d'Hoshi avaient "suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l'existence d'un débat d'intérêt général". Le morceau s'inscrit selon les magistrats pleinement dans les débats contemporains liés aux mouvements #MeToo et à la lutte contre les discriminations et les violences sexistes. Grâce à cet arrêt de principe, la chanson va de nouveau pouvoir être diffusée sur les plateformes.