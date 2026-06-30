Adriana Karembeu accusée d'être une mauvaise mère : la justice tranche sur l'accusation de son ex-mari

Accusée par son ex-mari de soustraction aux obligations parentales, Adriana Karembeu a vu l'enquête la visant être classée sans suite par le parquet de Paris au motif d'absence d'éléments caractérisés. Mais elle ne compte pas en rester là…

Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Adriana Karembeu à son ex-mari Aram Ohanian. En instance de divorce, l'homme d'affaires franco-arménien avait déposé un signalement en mars dernier contre son ancienne épouse. Il affirmait que l'ex-mannequin slovaque de 54 ans exposait leur fille de 8 ans à un environnement "pornographique et de stupéfiants". Le signalement mettait l'actuelle compagne de Marc Lavoine en cause pour "corruption de mineur", "soustraction aux obligations parentales" et "provocation à l'usage de produits stupéfiants". À noter que dès le début de l'enquête seule l'une des trois infractions, celle de soustraction aux obligations parentales, avait finalement été retenue par le parquet.

"L'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête", indique dans son avis rendu le 23 juin le parquet de Paris, dont Le Parisien a pris connaissance. "Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que les infractions soient constituées et que des poursuites pénales puissent être engagées."

La bataille entre Adriana Karembeu et son ex-mari continue

En l'absence d'éléments caractérisés, l'enquête a donc été classée sans suite. Mais Adriana Karembeu ne compterait pas s'en arrêter là. Accusée par son ex d'avoir laissé sur la tablette de leur fille des photographies à caractère sexuel, des messages à connotation érotique ainsi que des messages évoquant la présence de cocaïne - contenus qui auraient transité de son téléphone à la tablette du fait de la synchronisation avec l'iPad utilisé pour le travail scolaire de l'enfant -, Adriana Karembeu souhaite désormais entamer des procédures pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Aram Ohanian.

Avec la garde de leur fille en jeu, les deux ex-époux, séparés depuis quatre ans, se livrent une guerre sans merci. En mai dernier, l'ancienne mannequin avait déjà contre-attaqué. Elle avait alors déposé, avec son nouveau compagnon Marc Lavoine, quatre plaintes dans trois pays différents - France, Maroc et Monaco - dont deux visant Arama Ohanian pour "corruption de mineur", "soustraction aux obligations parentales", "atteinte au traitement automatisé de données", "diffusion de données automatisées" et "atteinte à la vie privée". Cela faisait notamment suite à une intrusion, le 16 avril, au domicile parisien de Marc Lavoine. Fait troublant, des photographies prises dans l'intimité du couple et similaires à celles fournies par Aram Ohanian dans la procédure de divorce avaient été retrouvées dans le téléphone du suspect.