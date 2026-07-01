Mort de Victor Willis : de quoi le chanteur des Village People est-il décédé ?

Le "policier" et chanteur principal des Village People, Victor Willis, est décédé à l'âge de 74 ans annonce le célèbre groupe de disco ce mercredi 1er juillet. L'homme a succombé à une maladie foudroyante.

Les Village People et leurs fans sont en deuil. Victor Willis, un des membres fondateurs du célèbre groupe américain, est décédé à l'âge de 74 ans. Ce sont les autres membres du groupe qui ont annoncé le décès de l'artiste ce mercredi 1er juillet dans une publication sur Facebook. Les Village People ne s'étendent pas sur les causes de la mort de Victor Willis et se contentent d'évoquer une "maladie courte, mais agressive". Surtout, il demande à ce que la vie privée du chanteur et l'intimité de sa famille soient respectée.

Né le 1er juillet 1951 à Dallas, au Texas, Victor Willis a commencé à chanter durant sa jeunesse en interprétant du gospel dans une église baptiste dirigée par son père. Il a ensuite étudié le théâtre et la danse et a tenté sa chance à New York où il a rejoint la Negro Ensemble Company et a décroché des rôles dans des comédies musicales, notamment The Wiz à Broadway. Un rôle qui lui permet d'être remarqué et approché par les producteurs français Jacques Morali et Henri Belolo pour être le premier membre d'un nouveau groupe de disco : les Village People. L'aventure débute en 1977, il devient le chanteur principal et leader des Village People, reconnaissable à son costume de policier, puis à celui de capitaine de croisière. Avec le groupe, Victor Willis connaît des succès mondiaux avec les titres YMCA, Macho Man ou In the navy.

Passionné de disco, Victor Willis a chanté avec les Village People, mais a aussi écrit des chansons pour d'autres figures du mouvement musicale des années 70 et 80 : The Ritchie Family ou encore la star du disco suisse Patrick Juvet. Parmi ses composition on retrouve I Love America, Swiss Kiss, Lady Night mais aussi Viva California. Il a également signé des chansons pour le cinéma avec les titres Milk Shake et Magic Night du film hollywoodien Can't stop the music.

Dernières mises à jour

12:52 - Victor Willis et la Village People raille les stéréotypes masculins dans Macho Man Avant le raz-de-marée de Y.M.C.A., c'est le titre Macho Man qui installe définitivement la notoriété du groupe en 1978. Porté par la voix de stentor de Victor Willis, le morceau surfe avec ironie sur la vague du culturisme et du fitness qui submerge l'Amérique de la fin des années soixante-dix. Victor Willis y raille gentiment l'obsession masculine pour les muscles tout en offrant un rythme disco d'une efficacité redoutable. Le clip vidéo, montrant les membres du groupe s'entraînant avec des haltères, devient instantanément culte. Cette chanson consacre Victor Willis comme le maître d'œuvre d'une musique festive décomplexée, célébrant le corps sous toutes ses formes. 12:28 - Le Village People inspiré de et par la communauté gay A l'origine, le groupe Village People pensé par Henri Benolo et Jacques Morali devait simplement rassembler "tous les stéréotypes du mâle américain" comme le racontait Henri Benolo au Parisien : "J'étais à New York avec mon associé Jacques Morali. On se baladait dans le quartier du Village et on a vu un Indien jouer des cloches dans la rue. Intrigués, on l'a suivi dans un bar où il était serveur, et faisait un numéro de disco toutes les vingt minutes. Parmi les clients, était attablé un type avec un chapeau de cow-boy. Ce fut le déclic". Le groupe a toutefois ensuite puisé des inspirations dans la communauté gay, très représentée à Greenwich Village, en habillant les membres selon des costumes inspirés des clichés masculins les plus appréciés dans la communauté homosexuelles et de l'œuvre de Tom of Finland, icône gay de l'époque. 12:21 - Victor Willis a enregistré le premier album des Village People seul Victor Willis a enregistré seul le premier album des Village People qui compte quatre morceaux. C'est après le succès de tire San Francisco que le groupe est invité sur les plateaux télé et que la troupe se forme avec l'ajout de danseurs et de choristes repérés à Greenwich Village ou lors d'audition. LIRE PLUS

Le fondateur et chanteur du groupe de disco Village People, Victor Willis, est décédé à l'âge de 74 ans ont annoncé les autres membres du groupe sur les réseaux sociaux le mercredi 1er juillet.