Jimmy Mohamed accusé de violences conjugales : son avenir sur France Télévisions menacé ?

Précédemment accusé de "violences psychologiques", Jimmy Mohamed se voit désormais reprocher des violences physiques par son ex-femme. Des accusations qui ont déjà eu des conséquences sur sa vie professionnelle.

En instance de divorce avec sa femme Souailla Mohamed, le médecin et animateur télé Jimmy Mohamed fait aujourd'hui les frais de nouvelles accusations publiques de son ex. En décembre dernier, la sage-femme de métier avait d'ores et déjà dénoncé des "violences psychologiques" de la part du père de ses enfants. Elle avait alors également montré l'intérieur d'une voiture pleine de friandises particulièrement sucrées, de canettes de soda et autres barres chocolatées et pizzas industrielles, supposée appartenir à Jimmy Mohamed. Et ce, alors même que le médecin défend un régime alimentaire sain au gré des émissions dans lesquelles il intervient.

Six mois plus tard, Souailla Mohamed a repris la parole sur son compte Instagram dimanche 28 juin. Dans une story, elle a cette fois-ci dévoilé des photographies qui remonteraient au 11 décembre 2025 et sur lesquelles on peut voir ses bras marqués d'hématomes. L'ex-compagne de Jimmy Mohamed assure que le chroniqueur et animateur serait l'auteur des violences physiques qu'elle a subies, relaie La Provence.

"On ne craque pas comme ça pour des Sneakers"

Souailla Mohamed est également revenue sur sa précédente prise de parole sur les réseaux sociaux, qui n'était, assure-t-elle, pas "préméditée". "En décembre, quand j'ai craqué... on ne craque pas comme ça pour des Sneakers", a-t-elle remarqué, ajoutant : "Depuis que j'ai demandé le divorce, je subis insultes, menaces, des messages de femmes, des appels, on contacte aussi mes amis. L'objectif, clairement, c'est de me monter en l'air. On tient mais je suis un être humain comme tout le monde." Elle accuse Jimmy Mohamed de violences physiques, mais aussi d'infidélité et de violences psychologiques, notamment afin de taire la situation du couple à ses enfants.

Tensions à France Télévisions

Cette nouvelle prise de parole n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, mais également à France Télévisions, où Jimmy Mohamed fait partie des figures installées. Comme le rapporte Télérama, la direction aurait déjà eu un échange avec lui et la production du Mag de la Santé. Il aurait été convenu que Jimmy Mohamed ne ferait finalement pas de dernière apparition estivale au JT du 20 Heures de France 2 vendredi 3 juillet.

En revanche, aucune décision ne semble avoir encore été prise, ou tout du moins communiquée, concernant la nouvelle émission du Mag de la santé qui doit quitter France 5 pour France 2 à la rentrée. Le médecin Jimmy Mohamed présente l'émission aux côtés, qui plus est, de l'animatrice Flavie Flament, dont le combat contre les violences faites aux femmes est particulièrement médiatisé. Contactée par Télérama, Flavie Flament n'a pas fait le moindre commentaire, mais des proches affirment qu'elle vivrait "très mal" la situation.