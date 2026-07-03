Écoutez la nouvelle chanson de Céline Dion "Bonjour, Pardon, Merci" et dites ce que vous en pensez !

La nouvelle chanson de Céline Dion est-elle réussie ? Écoutez et dites-nous !

Ce vendredi 3 juillet, Céline Dion a publié sur les plateformes de streaming et sur Youtube son nouveau single intitulé "Bonjour, Pardon, Merci". Ce morceau, produit par le label indépendant Disques Horizon, était très attendu des fans français, car il est chanté dans la langue de Molière.

Elle a été écrite et composée par Ycare et Renaud Rebillaud. "Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes que des hommes, forgés par nos erreurs, que seul l'amour console", chante Céline Dion. "Bonjour, pardon, merci. Il manque un vers à ce poème, un mot qui nous unit. Bonjour, pardon, merci, je t'aime", clame l'icône québécoise.

Dans le communiqué de presse de Columbia, la maison de disques de Céline Dion, Ycare donne quelques explications sur les paroles de la chanson, qui lui ont été inspirées par une "prière hawaïenne qui consiste à dire chaque matin "Pardonne-moi, merci et je t'aime" devant l'océan comme si on déposait nos fardeaux invisibles." "J'ai alors pensé aux épreuves que chacun d'entre nous pouvait endurer. Ainsi, j'ai commencé à écrire des mots de résilience et de gratitude, accompagné de ma guitare", a-t-il déclaré.

C'est une jolie chanson, entraînante, qui met bien en valeur la voix de Céline Dion, et qui fait clairement penser à ce qu'elle avait l'habitude de faire en français dans les années 1990. Le texte insiste sur les concepts de son titre. Le premier couplet introduit le terme "Bonjour" à travers une description des moments de rencontre. Le refrain enchaîne sur l'entêtante triade "Bonjour, Pardon, Merci", avant un second couplet développant pour sa part le mot "Pardon" tandis que le dernier évoque "Merci".

L'enregistrement s'est déroulé sur quatre semaines entre mars et avril 2026 aux studios Planète Bleue à Lyon. Le mixage et le mastering ont été finalisés fin mai par le studio AudioNumérique à Paris, tandis que l'édition et la gestion des droits sont assurées par les éditions Concorde.

Les fans de Céline pourront se réjouir de la qualité de l'instrumentation du morceau, simple mais sacrément efficace, avec une basse électrique, une batterie électronique et des nappes de synthétiseurs au service de la voix. Les arrangements ont été exécutés par la branche de production du label, sous la direction technique de l'ingénieur Antoine Lambert.

Le titre est accessible dès aujourd'hui en flux continu sur l'ensemble des plateformes numériques comme Spotify, Apple Music, Deezer et Amazon Music. En parallèle, une version physique en disque vinyle 45 tours a été pressée à 2 000 exemplaires par l'usine MPO, disponible chez les disquaires indépendants au tarif de 12 euros.