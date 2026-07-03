Madonna : inconsciente dans le coma 48 heures, des confessions fortes sur ce traumatisme

Madonna sort ce vendredi 3 juillet son quinzième album, "Confessions II", qui fait la part belle à la danse. Quelques jours plus tôt, elle s'était confiée sur un épisode douloureux de sa vie avec une hospitalisation à la clé.

Vingt et un ans après la sortie de "Confessions On A Dance Floor", Madonna sort un nouvel album, "Confessions II", une véritable ode à la danse. Soirées endiablées, boîtes de nuit à gogo... La reine de la pop se replonge dans sa jeunesse. Elle fait également la part belle à certains de ses amis morts jeunes comme Martin Burgoyne, Keith Haring ou Jean-Michel Basquiat.

"Les gens pensent que la 'musique dance' est superficielle, mais ils se trompent sur toute la ligne, décrit l'artiste musicale la plus vendue de l'histoire dans un communiqué. La piste de danse n'est pas seulement un lieu, c'est un seuil : un espace rituélique où le mouvement remplace le langage", précise-t-elle. "Fragile", un des titres de l'album, évoque à l'inverse certains moments douloureux de son parcours, Madonna a perdu son frère Christopher pendant l'enregistrement, puis sa belle-mère.

"Il a fallu que je frôle la mort" pour réunir mes enfants

Les coups durs de la vie, Madonna les avait justement récemment abordés lors d'une interview accordée à Vogue, le 29 juin dernier. En 2023, à seulement quelques jours du lancement de sa tournée mondiale de l'époque, le "Celebration Tour", la star mondiale est retrouvée quasi inanimée dans sa salle de bains avant d'être conduite d'urgence à l'hôpital. Verdict : i nfection bactérienne doublée d'une septicémie. Madonna était alors plongée dans un coma artificiel pendant près de 48 heures.

"J'ai été plongée dans un coma artificiel pendant 48 heures. (…) Quand j'ai repris conscience, j'ai vu mes six incroyables enfants assis autour de moi", se rappelle-t-elle. "Il a fallu que je frôle la mort pour réussir à les réunir dans une même pièce", ironise Madonna. Ses enfants ont été sa principale source de motivation pour revenir sur le devant de la scène avec ce nouvel album en 2026.

"Ils ont travaillé si dur, je ne voulais pas les décevoir. J'ai fixé une date, et cette date est devenue réalité", confie-t-elle. Le personnel soignant et une infirmière en particulier, Olivia, ont aussi été d'un grand soutien pour la star. "Elle me criait dessus chaque jour, me disant que je devais me lever, que je devais sortir de la réanimation. Elle m'a donné énormément de courage et d'espoir", raconte Madonna. Pour fêter sa sortie de l'hôpital, une de ses sœurs lui a offert une pieuvre en peluche. Un animal baptisé "Octavia" par la reine de la pop, en référence au prénom de son infirmière préférée. Tout un symbole.

Louise Veronica Ciccone, qui deviendra Madonna, est née le 16 août 1958 à Bay City, aux Etats-Unis. Elle est la troisième d'une fratrie de six enfants, qui grandissent dans un environnement très catholique. Sa mère meurt jeune, en 1963, alors que Madonna n'a que cinq ans, d'un cancer du sein. Très jeune, Madonna se tourne vers la musique ; elle prend des cours de piano et se lance dans la danse, ce qui la pousse à s'installer à New York, où elle enchaînera les petits boulots et les auditions avant de devenir la star mondiale que l'on connaît aujourd'hui.