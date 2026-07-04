Jimmy Mohamed : "Je regrette profondément", le chroniqueur sort du silence après sa mise en retrait et les accusations de violences conjugales

Après plusieurs jours de silence et l'annonce de sa mise en retrait par France Télévisions, Jimmy Mohamed est finalement sorti du silence. Le chroniqueur revient sur les accusations de violences conjugales qui ébranlent son image depuis plusieurs jours.

Nouveau coup dur pour Jimmy Mohamed. Le médecin et chroniqueur de France Télévisions et RTL a vu sa situation être tranchée ce vendredi 3 juillet. En instance de divorce avec son épouse, Souailla Mohamed, le docteur a fait l'objet de nouvelles accusations, publiées dimanche 28 juin par son ex-femme sur Instagram. Photos à l'appui, la mère de famille a affirmé que Jimmy Mohamed avait été l'auteur de violences physiques sur sa personne. Sur les images, Souailla Mohamed apparaît avec de nombreux hématomes sur les bras. Les clichés remonteraient au 11 décembre 2025. À l'époque, elle s'était déjà exprimée sur les réseaux sociaux pour dénoncer le comportement de l'animateur.

Dans l'embarras, France Télévisions est sorti de sa réserve ce vendredi. À la suite des "propos publiés en début de semaine concernant Jimmy Mohamed, France Télévisions a pu échanger avec lui au cours des derniers jours. Aussi, pour permettre la clarification de la situation dans le respect de chacune des parties, France Télévisions a pris la décision de sa mise en retrait temporaire de ses antennes", fait savoir le groupe public, dont Télérama révèle les propos. France Télévisions ajoute qu'il "ne fera aucun autre commentaire à ce stade". Jimmy Mohamed devait animer à la rentrée prochaine le Mag de la santé, diffusé non plus sur France 5 mais sur France 2, aux côtés de l'animatrice et militante en faveur de l'allongement du délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs, Flavie Flament.

Jimmy Mohamed sort du silence

Ce vendredi, le chroniqueur est lui-même sorti du silence. "Aujourd'hui, il est temps pour moi de prendre la parole. Jusqu'à présent, j'avais fait le choix de ne pas exposer ma vie privée, car j'ai toujours considéré que je suis ici pour partager des conseils de santé, et que ma vie personnelle devrait rester privée", a commencé Jimmy Mohamed, sur les réseaux sociaux, assurant avoir préféré garder le silence pour "préserver" les trois enfants du couple.

Alors que son silence pourrait "interroger", au vu des dernières accusations de son ex-femme, Jimmy Mohamed a décidé de s'exprimer. "Je regrette profondément de ne pas avoir réussi à préserver ma famille. En revanche, je le dis de manière très ferme : je n'ai jamais exercé de violence quelles qu'elles soient envers la mère de mes enfants", a-t-il déclaré, indiquant ne pas vouloir relancer le débat mais "simplement [...] dire très clairement où [il s]e situe".

En direct