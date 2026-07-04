Mort de Bertrand Grébaut : quelle était la maladie dont souffrait le chef de 44 ans ?

Le chef du Septime, restaurant étoilé parisien, Bertrand Grébaut, est décédé à l'âge de 44 ans des suites d'un cancer rare, laissant derrière lui un large héritage culinaire.

Bertrand Grébaut, chef du très réputé restaurant Septime à Paris, est mort à l'âge de 44 ans jeudi 2 juillet, emporté par un cancer rare qu'il combattait depuis plusieurs mois, rapporte Le Monde. Figure centrale de la néo-bistronomie française, il laisse derrière lui un héritage qui a marqué toute une génération de cuisiniers. Sa cuisine et sa vision du métier se sont construites dans le temps, avec une exigence portée au produit et le rejet des codes qu'il jugeait trop "figés" de la gastronomie classique.

Son état de santé avait, ces derniers mois, rythmé la vie du chef, bien qu'il continuait d'apparaître ponctuellement en cuisine, laissant planer le doute sur l'évolution de la maladie. Sa dernière apparition publique remontait au 1er février dernier, lors d'un événement parisien autour du Chateaubriand.

Bertrand Grébaut, visage de la néo-bistronomie

D'abord orienté vers le graphisme, Bertrand Grébaut s'est tourné vers la cuisine au début des années 2000. Il passe par l'école Ferrandi, puis poursuit son parcours dans plusieurs institutions parisiennes reconnues. Aux côtés de son associé Théo Pourriat, il ouvre Septime en 2011 dans le 11e arrondissement de Paris.

L'établissement devient rapidement une référence, décrochant une étoile Michelin en 2014 et s'imposant comme l'un des symboles d'une cuisine centrée sur les produits, les circuits courts et une esthétique épurée. Dans un entretien accordé en 2016 à Télérama, Bertrand Grébaut déclarait : "On voulait créer un lieu où nous aurions nous-mêmes envie d'aller. Un cadre pas guindé, avec un comptoir, des tables en bois brut sans nappes, un service en baskets mais attentionné et professionnel. Et, en même temps, une exigence en matière de produits, un travail en cuisine inspiré des grandes maisons où j'étais passé".

Son associé Théo Pourriat a réagi à l'annonce du décès de Bertrand Grébaut sur Instagram en déclarant : "J'ai perdu mon meilleur ami, mon associé, mon frère". Il a également salué l'héritage collectif laissé par le chef au sein des équipes et des nombreux chefs passés par leurs cuisines.