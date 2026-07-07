Décès de Lauren Bennett : elle laisse une fille de 6 ans, de quoi est morte la chanteuse de G.R.L ?

La chanteuse britannique Lauren Bennett est décédée le 29 mai. Célèbre pour le tube Party Rock Anthem de LMFAO, elle était âgée de 36 ans et laisse derrière elle une fille de 6 ans.

Lauren Bennett est morte. La chanteuse aurait dû fêter ses 37 ans le 23 juin. Elle s’est éteinte le 29 mai 2026, dans son Kent natal, en Angleterre, mais sa disparition n’a été révélée au grand public que lundi 6 juillet 2026 par son ancien groupe de musique G.R.L. Le groupe originaire de Los Angeles a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. "C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre chère Lauren. Nous avons le cœur brisé et les mots nous manquent pour exprimer à quel point elle comptait pour nous", indique-t-il.

L’artiste laisse derrière elle une fille âgée de 6 ans. La chanteuse britannique avait toujours pris soin de préserver sa vie privée, en particulier lorsqu’il s’agissait de sa famille. Selon IMDb, l’enfant se prénommerait Harlow Bennett Wormald. Elle serait née de sa relation avec Kenny Wormald, danseur et acteur américain connu pour avoir tenu le rôle principal dans le remake de Footloose.

Bientôt une enquête sur la cause de la mort de Lauren Bennett

La cause du décès de Lauren Bennett n’a pas été communiquée. Selon la BBC, qui a rapporté l’information mardi 7 juillet 2026, les registres du médecin légiste indiquent que la chanteuse est morte à Meopham, dans le Kent, le 29 mai. Une enquête doit avoir lieu en octobre afin de préciser les circonstances de sa disparition.

G.R.L. a rendu hommage à Lauren Bennett dans son message publié sur Instagram. "Nous chérirons pour toujours l’amour, les rires et les innombrables souvenirs qu’elle nous a donnés", ont écrit Natasha Slayton, Emmalyn Estrada et Paula van Oppen. "Son bel esprit a touché tant de vies, elle nous manquera profondément et sera aimée pour toujours", ont ajouté les anciennes partenaires de la chanteuse.

Lauren Bennett, de Party Rock Anthem à G.R.L.

Lauren Bennett s’était fait connaître du grand public en 2011 grâce à Party Rock Anthem, le tube de LMFAO sur lequel elle chantait avec GoonRock. Le morceau était resté six semaines en tête du Billboard Hot 100 aux États-Unis. La BBC rappelle qu’il a même été classé par Billboard comme la cinquième chanson la plus populaire de tous les temps. Son clip, dans lequel apparaît Lauren Bennett, dépasse les 2,5 milliards de vues sur YouTube.

Avant ce succès mondial, Lauren Bennett avait commencé sa carrière avec les Paradiso Girls, un groupe formé par Robin Antin, la créatrice des Pussycat Dolls. Selon Variety, la formation avait sorti en 2009 le single Patron Tequila, avec Eve et Lil’ Jon. Elle avait ensuite rejoint G.R.L., groupe présenté comme une relance des Pussycat Dolls, connu notamment pour Wild Wild Love avec Pitbull et Ugly Heart, entré dans le top 20 au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.