Jean-Marie Bigard : son état de santé s'est dégradé, les messages de ses enfants sont bouleversants

Dans un entretien vidéo accordé au média Sirènes, l'humoriste Jean-Marie Bigard s'est exprimé pour la première fois depuis son grave AVC. L'occasion de faire un point sur sa santé, mais aussi de parler de la mort.

Jean-Marie Bigard se livre sans tabou. Pour la première fois depuis son grave AVC survenu en mars dernier, qui lui avait valu une hospitalisation, l'humoriste sort du silence dans un entretien-fleuve accordé à Sirènes et publié sur YouTube jeudi 16 juillet 2026. L'élocution ralenti, l'homme de 72 ans, qui de son propre aveu manque de "beaucoup de ressort" et de "répondant", affirme aller "très bien" et "digérer tranquillement ses AVC".

"J'en ai fait trois en tout : un il y a deux ans et puis deux assez rapidement", explique-t-il, révélant sans langue de bois l'impact que ces épreuves ont pu avoir sur sa vie. "J'ai des problème d'équilibre, notamment", indique Jean-Marie Bigard, qui assure toutefois être "très correctement suivi" puisque sa femme, Lola Marois, et ses trois enfants, Sasha (15 ans) et les jumeaux Jules et Bella (13 ans), y tiennent beaucoup.

"Ils n'arrêtent pas de me dire : 'Papa, ne meurs pas. On a besoin de toi'", confie-t-il. Et de poursuivre : "J'ai déjà vu mes enfants démarrer leur vie, démarrer leur carrière [son fils Jules a récemment fait la première partie de Laurent Baffie ndlr.] et je ne me fais aucun souci pour eux si ce n'est que 'c'est mieux quand papa est encore là que quand papa est disparu', c'est ce qu'ils disent." Jean-Marie Bigard espère simplement qu'ils ne l'oublieront pas. "Je les ai prévenus d'une chose : c'est qu'on meurt en réalité deux fois. On meurt la première fois où on ne respire plus". La deuxième, "c'est quand on ne prononce plus ton nom". Cette mort "est définitive".

"L'aide à mourir", une option pour Jean-Marie Bigard

Si la vie suit son cours, malgré les aléas, Jean-Marie Bigard reconnaît tout de même être "affaibli" après ses multiples AVC. "Me sentir vieillir, ça me fait chier", lâche-t-il avec son franc-parler qu'on lui connaît bien. "Je constate ma décrépitude", enchaîne-t-il sans pincette. Et de constater, amer : "Ça me fait chier de me dire qu'une chose est sûre, ça va pas aller de mieux en mieux, ça va aller de mal en pis."

Alors, si la situation venait à se dégrader davantage, l'humoriste révèle qu'il "pourrait avoir recours" à l'aide à mourir, justement approuvée définitivement cette semaine par le Parlement. Et celui qui n'hésitait pas à évoquer publiquement sa foi catholique dans les colonnes de Paris Match en 2011, de confier : "Dans un avenir qui est de plus en plus proche, si ma vie n'était plus qu'une souffrance aussi bien en dormant qu'en étant éveillé", commence-t-il, "je serai le premier à dire à ma famille, qui je pense serait d'accord avec moi : 'J'ai envie de jeter l'éponge'." L'homme explique ne pas avoir envie "globalement d'être dominé par qui que soit", la mort comprise. Et Jean-Marie Bigard de lancer : "C'est moi qui siffle la fin de la partie."