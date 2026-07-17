Julien Lepers a-t-il escroqué des Français pendant 20 ans ? Des dizaines de plaintes à "Signal Arnaques"

Il ne s'agit pas d'une usurpation d'identité. Julien Lepers serait bien mêlé à ce qui ne serait qu'une pratique commerciale et non une arnaque. Explications.

Depuis vingt ans, c'est le même procédé. Un courrier est envoyé à une personne. Dedans, la promesse d'avoir "peut-être" remporté le jackpot, à savoir une rente de 3 333,33 euros par mois pendant 25 ans, soit au total un million d'euros. Le destinataire doit composer un numéro vert (appel gratuit) pour vérifier si sa combinaison est gagnante. Lorsqu'elle est perdante, l'interlocuteur ne se démonte pas et propose à l'appelant de s'orienter vers un abonnement mensuel payant qui permet de participer à des tirages groupés de l'Euromillions, avec là comme objectif de maximiser les chances de gagner.

Le destinataire du courrier est ainsi invité, s'il le souhaite, à remettre son RIB. Celui-ci permettra de prélever la cinquantaine d'euros nécessaire pour payer ledit abonnement. Petit détail et pas des moindres, une photo dédicacée Julien Lepers figure dans le courrier initialement envoyé. Pour certaines personnes ayant reçu la lettre, la notoriété de l'ex-animateur de Questions pour un champion est un véritable appât. "Il m'inspire confiance. Je me suis dit c'est du sérieux", confie un homme qui se dit aujourd'hui victime auprès du Parisien.

"Il n'y a aucune usurpation d'identité. J'assume à 100% être le parrain"

Si le courrier arrive dans les boîtes aux lettres depuis deux décennies, les dénonciations sur le site Signal Arnaques se sont multipliées ces derniers mois, avec déjà près de 400 signalements. "Au bout du fil, le discours est volontairement confus. Beaucoup pensent qu'on leur demande leurs coordonnées bancaires pour encaisser les gains du tirage de l'EuroMillions alors que c'est en réalité pour prélever un abonnement mensuel", explique le cofondateur de Signal Arnaques au Parisien, qui dénonce "un système pervers".

Alors que Julien Lepers se retrouve mêlé à cette affaire, bon nombre d'internautes se sont émus de voir l'animateur très apprécié des Français s'être fait usurper son identité. Mais il n'en est rien. Contacté par le quotidien de la capitale, Julien Lepers révèle être bien au courant. "Il n'y a aucune usurpation d'identité. J'assume à 100% être le parrain car tout est légal", indique-t-il, avant de renvoyer vers un certain Monsieur Lecoq. Interrogé, celui-ci se défend : "C'est un grand classique de la vente par correspondance", affirme-t-il. "Notre travail est de séduire les destinataires du courrier pour qu'ils achètent ce qu'on a à leur vendre", justifie-t-il, arguant : "On profite de votre appel gratuit pour vous proposer un abonnement à la loterie mais il n'y a aucune obligation d'achat !"

Julien Lepers aurait selon lui accepté son offre il y a 20 ans. Depuis, chaque année, l'animateur serait chargé, contre rémunération, de remettre les chèques aux rares gagnants. Quant aux accusations d'arnaque, Monsieur Lecoque balaie : "C'est vrai qu'on est assimilé à des gens qui font des arnaques [...]. À mon avis, ce sont simplement des gens qui râlent parce qu'ils ont perdu."