Mort de Jean-Marc Sylvestre : une longue maladie évoquée... De quoi le journaliste est-il décédé ?

Figure du journalisme économique, Jean-Marc Sylvestre est mort ce mardi 21 juillet 2026 à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie.

Le journaliste Jean-Marc Sylvestre est mort ce mardi 21 juillet 2026 "des suites d'une longue maladie", annonce le site Atlantico, pour lequel il écrivait. Il avait 79 ans. Le site rend hommage à "un homme de rires, d’enthousiasme, de colères aussi soudaines que vite passées aussi. Un homme qui adorait la vie et entendait bien en vivre toutes les expériences possibles". "Jean-Marc avait toujours osé se dire libéral. Une forme d’ovni dans un monde médiatico-politique empreint de techno-étatisme", a déclaré M. Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico.

Titulaire d'un doctorat en économie, il fait partie des grande voies du secteur en France, une science qu'il exporte sur les plateaux télé. Il divulgue son savoir notamment sur LCI dès les années 90 pendant près de vingt ans. Il devient par la suite directeur adjoint de l'information de TF1, jusqu'en 2010 avant d'acter son départ pour i-Télé. Il intervient également au micro de France Inter dans les années 2000, il y débattait avec l’économiste de gauche Bernard Maris, tué en janvier 2015 dans les attentats islamistes contre le journal Charlie Hebdo.

Touché par un cancer de la prostate il y a de nombreuses années

En 2003, Jean-Marc Sylvestre était hospitalisé pour une infection nosocomiale et avait frôlé la mort. Il avait écrit un livre "Une petite douleur à l'épaule gauche" voué à rendre hommage à l'hôpital public. Un cancer de la prostate est également diagnostiqué chez Jean-Marc Sylvestre. "On me l’annonce en me disant : 'On a tiré la mauvaise carte. Mais on est au tout début, donc ça va. On va se battre'. À ce moment-là, tout s’écroule. Et quand on me dit qu’on va se battre, je suis partant", confie-t-il en mars 2023 dans l'émission Chez Jordan.

Il opte alors pour l’opération et l’ablation totale de la prostate. "Voilà : je ne bande plus . Ma verge est morte, réduite à une vague présence sans vie, sans chaleur, un truc qui pendouille, une peau ridée par où passe l’urine, l’urine et rien d’autre", écrit-il dans son livre publié en 2021 aux éditions Albin Michel : "Tout n’est pas foutu ! : le cancer a sauvé ma libido".

Lors de son passage dans l'émission de Jordan Deluxe en 2023, Jean-Marc Sylvestre s'était livré sur sa difficulté à faire part de sa maladie à ses proches. "Ils ne l’ont pas su… jusqu’à la sortie du livre", expliquait-il au sujet de son cancer de la prostate. "J’ai regretté un peu mais ils ne m’en ont pas voulu, ils ont été formidables. C’est vrai, ils ont été formidables (...) Ils m’ont téléphoné et m’ont embrassé. Rien de plus. Vous savez quand on aime on ne dit rien, on est pudique", confiait-il, preuve d'une extreme pudeur chez lui.

Jean-Marc Sylvestre était "l’antithèse de la mort"

"Jean-Marc avait toujours osé se dire libéral. Une forme d’ovni dans un monde médiatico-politique empreint de techno-étatisme. Il l’était, bien sûr. Mais il l’était d’une manière qui échappait le plus souvent aux grilles trop simples. Pas un libéral de séminaire, pas un théoricien enfermé dans l’orthodoxie des manuels, pas un gardien de catéchisme économique", poursuit Atlantico dans un hommage appuyé.

Pour Jean-Marc Sylvestre, "écrire n’était pas pour lui une discipline professionnelle : c’était sa façon de rester en prise avec le présent, jusqu’au bout". Il "aimait l’entreprise parce qu’elle engage, expose, invente et oblige. Son libéralisme partait moins d’un système que d’une observation, nourrie chaque jour par cette curiosité qui ne le quittait pas : les sociétés vivantes sont celles qui laissent faire, essaient, corrigent, recommencent", peut-on lire.

"Sa liberté d’esprit était là : dans cette manière de ne jamais se laisser intimider par les conformismes dominants. Les critiques abondantes qu’il s’attirait, parfois des caricatures, souvent des procès d’intention, ne l’effrayaient jamais. On l’a dit 'ultra-libéral', on l’a rangé, réduit, figé. Pourtant, sa trajectoire raconte quelque chose de plus intéressant : un homme qui a tenu un cap sans se confondre avec un appareil, une école ou une chapelle, et qui a préféré le débat à l’alignement", abonde Atlantico. "Il était l’antithèse de la mort. Un homme de rires, d’enthousiasme, de colères aussi soudaines que vite passées aussi. Un homme qui adorait la vie et entendait bien en vivre toutes les expériences possibles".

Dernières mises à jour

18:51 - Jean-Marc Sylvestre débattait avec l’économiste de gauche Bernard Maris Dans les années 2000, Jean-Marc Sylvestre officiait sur la radio France Inter, où il débattait avec l’économiste de gauche Bernard Maris, tué en janvier 2015 dans les attentats islamistes contre le journal Charlie Hebdo. "Jean-Marc avait toujours osé se dire libéral. Une forme d’ovni dans un monde médiatico-politique empreint de techno-étatisme", a déclaré M. Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico, dans un hommage rendu à son éditorialiste. 18:34 - Jean-Marc Sylvestre avait tenu ses enfants à l'écart de son combat Lors de son passage dans l'émission de Jordan Deluxe en 2023, Jean-Marc Sylvestre s'était livré sur sa difficulté à faire part de sa maladie à ses proches. "Ils ne l’ont pas su… jusqu’à la sortie du livre", expliquait-il au sujet de son cancer de la prostate. "J’ai regretté un peu mais ils ne m’en ont pas voulu, ils ont été formidables. C’est vrai, ils ont été formidables (...) Ils m’ont téléphoné et m’ont embrassé. Rien de plus. Vous savez quand on aime on ne dit rien, on est pudique", confiait-il, preuve d'une extreme pudeur chez lui. 18:09 - Un cancer de la prostate et un livre pour briser le tabou Dans les années 2000, un cancer de la prostate est diagnostiqué chez Jean-Marc Sylvestre. "On me l’annonce en me disant : 'On a tiré la mauvaise carte. Mais on est au tout début, donc ça va. On va se battre'. À ce moment-là, tout s’écroule. Et quand on me dit qu’on va se battre, je suis partant", confie-t-il en mars 2023 dans l'émission Chez Jordan. Il opte alors pour l’opération et l’ablation totale de la prostate. "Voilà : je ne bande plus . Ma verge est morte, réduite à une vague présence sans vie, sans chaleur, un truc qui pendouille, une peau ridée par où passe l’urine, l’urine et rien d’autre", écrit-il dans son livre publié en 2021 aux éditions Albin Michel : "Tout n’est pas foutu ! : le cancer a sauvé ma libido". 17:37 - Quand Jean-Luc Mélenchon voulait "virer" Jean-Marc Sylvestre Alors sénateur socialiste de l'Essonne, en 2008, Jean-Luc Mélenchon n'était pas été tendre avec le chroniqueur "Economie" de TF1 et LCI, Jean-Marc Sylvestre. Invité sur Canal +, il a en effet affirmé qu'il "faut virer le personnel médiatique et économique qui nous a conduit dans le mur !". Devant la surprise de la présentatrice, Jean-Luc Mélenchon a poursuivi : "il faut virer quelqu'un comme Jean Marc Sylvestre, chroniqueur économique sur TF1 qui depuis des années ne fait pas de l'information sur TF1, mais de la propagande ! Voilà les gens qu'il faut virer !", lançait-il à l'époque. 17:22 - Jean-Marc Sylvestre fut directeur adjoint de l'information chez TF1 Titulaire d'un doctorat en économie, Jean-Marc Sylvestre fait partie des grande voies du secteur en France, une science qu'il exporte sur les plateaux télé. Il divulgue son savoir notamment sur LCI dès les années 90 pendant près de vingt ans. Il devient par la suite directeur adjoint de l'information de TF1, jusqu'en 2010 avant d'acter son départ pour i-Télé. Il intervient également au micro de France Inter dans les années 2000. 17:19 - Jean-Marc Sylvestre était "un homme qui adorait la vie" Jean-Marc Sylvestre était "l’antithèse de la mort. Un homme de rires, d’enthousiasme, de colères aussi soudaines que vite passées aussi. Un homme qui adorait la vie et entendait bien en vivre toutes les expériences possibles", écrit Atlantico, ce mardi 21 juillet 2026, après l'annonce du décès de 'l'ancien journaliste économique à l'âge de 79 ans. 17:15 - Jean-Marc Sylvestre, "un homme qui a préféré le débat à l’alignement" Le site Atlantico pour lequel écrivait Jean-Marc Sylvestre rend ce mardi un hommage appuyé à l'ancien journaliste économique. "Écrire n’était pas pour lui une discipline professionnelle : c’était sa façon de rester en prise avec le présent, jusqu’au bout". Il "aimait l’entreprise parce qu’elle engage, expose, invente et oblige. Son libéralisme partait moins d’un système que d’une observation, nourrie chaque jour par cette curiosité qui ne le quittait pas : les sociétés vivantes sont celles qui laissent faire, essaient, corrigent, recommencent", peut-on lire.

"Sa liberté d’esprit était là : dans cette manière de ne jamais se laisser intimider par les conformismes dominants. Les critiques abondantes qu’il s’attirait, parfois des caricatures, souvent des procès d’intention, ne l’effrayaient jamais. On l’a dit 'ultra-libéral', on l’a rangé, réduit, figé. Pourtant, sa trajectoire raconte quelque chose de plus intéressant : un homme qui a tenu un cap sans se confondre avec un appareil, une école ou une chapelle, et qui a préféré le débat à l’alignement", poursuit Atlantico. 17:08 - Jean-Marc Sylvestre est mort Le journaliste Jean-Marc Sylvestre est mort ce mardi 21 juillet 2026 "des suites d'une longue maladie", annonce le site Atlantico, pour lequel il écrivait. Il avait 79 ans. "Avec lui disparaît non seulement une signature quotidienne d’Atlantico depuis près de 15 ans, une voix familière du journalisme économique français mais aussi un tempérament rare : un homme qui n’aura jamais cessé de croire que la vie pouvait être plus forte que la peur, que le mouvement valait mieux que l’immobilisme, et que la liberté n’avait de sens qu’incarnée dans les existences concrètes", écrit le site.

Le journaliste Jean-Marc Sylvestre, longtemps entendu et aperçu sur TF1 est mort ce mardi à l'âge de 79 ans "des suites d'une longue maladie", a annoncé le site Atlantico, pour lequel il écrivait.