Shana Loustau et Cyril Hanouna à la tête d'une nouvelle émission ? Les rumeurs sur le couple

La chroniqueuse de TBT9, Shana Loustau, est en couple avec Cyril Hanouna comme l'a révélé Paris Match le mercredi 22 juillet. Les amoureux pourraient coanimer une nouvelle émission à la rentrée selon le magazine.

Un secret de polichinelle enfin officialisé. Le couple formé par Cyril Hanouna et Shana Loustau, chroniqueuse sur l'émission Tout beau, tout neuf (TBT9), a été confirmée sur la Une de Paris Match ce mercredi 22 juillet. Des photos du couple en virée romantique et plus précisément celle d'un bisous choisie pour faire la couverture du magazine effacent les derniers doutes, même si les fidèles de TBT9 sentaient la chose venir depuis longtemps.

Si l'officialisation du couple n'est peut-être pas une surprise, une autre révélation de Paris Match risque de retenir l'attention : et si Shana Loustau et Cyril Hanouna coanimaient une nouvelle émission à la rentre 2027 sur M6 ? Le magazine précise que le couple devrait être à la tête d'un rendez-vous politique. Le journaliste indépendant, et ancien chroniqueur de TPMP, Clément Garin ajoutait dans la soirée que Shana Loustau et Cyril Hanouna aller recevoir tour à tour les candidats à l'élection présidentielle de 2027 dans cette nouvelle émission censée succéder à #FaceABaba. Une information démentie quelques minutes plus tard par le même Clément Garin sur X : "C'est faux, m'assure l'entourage de l'animateur ce [mercredi] soir".

Emission politique ou pas, avec ou sans les candidats à la présidentielle, Shana Loustau devrait bien être aux côtés de Cyril Hanouna dans de nouveaux programmes selon ce dernier. "Elle va faire des primes avec moi", a fait savoir l'animateur et producteur à Paris Match. La journaliste et chroniqueuse pourrait prendre davantage de place dans les projets de Cyril Hanouna l'année à venir puisque le présentateur de TBT9 considère sa compagne comme "la révélation de l'année en radio, en télé, dans la vie de tous les jours", comme il l'a affirmé au micro de son émission sur Fun Radio le 10 juin dernier.

Des rumeurs sur Shana Loustau et Cyril Hanouna depuis plusieurs mois

Shana Loustau, qui a rejoint l'équipe de chroniqueurs de Cyril Hanouna en septembre 2025 pour le lancement de l'émission sur W9, a très vite vu sa relation avec l'animateur vedette faire l'objet de rumeurs. En cause, des regards, des remarques et une proximité jugée évidente sur le plateau. Puis les indiscrétions sur la chroniqueuse et l'animateur se sont multipliées à partir du 30 mai 2026 : une information de l'influenceur Aqababe selon laquelle le couple aurait été vu avec la fille de Cyril Hanouna à Paris ; puis le "Marbella Gate" avec le même influenceur disant avoir une vidéo des amoureux au restaurant Mamzel at Finca Besaya, et le "Saint-Tropez Gate" avec une vidéo de ce qui serait un baiser échangé entre Shana Loustau. Les révélations de Paris Match ont mis fin aux spéculations.

La relation entre Shana Loustau et Cyril Hanouna, respectivement âgés de 30 et 51 ans, serait sérieuse et l'animateur aurait même présenté ses enfants, Bianca et Lino, à sa nouvelle compagne selon Paris Match. Les amoureux chercheraient même un appartement à Paris.

Qui est Shana Loustau ?

Devenue une chroniqueuse immanquable de TBT9, Shana Loustau a travaillé en tant que journaliste avant de rejoint l'équipe de Cyril Hanouna. Celle qui a été étudiée à l'Ecole française de Journalisme à Paris (EFJ) a effectué un stade à la matinale de France Inter avant de rejoindre CNews en alternance en 2019. Elle travaille alors en tant qu'assistante de Sonia Mabrouk sur Les Voix de l'Info, de Thomas Hugues sur Soir Info et de Pascal Praud pour L'heure des Pros 2. Elle se voit ensuite confier les rênes de La Matinale aux côtés de Romane Desarbres, à seulement 24 ans.

La native de Royan, en Charente-Maritime, qui a grandi dans le Val-de-Marne avec une mère productrice de télé et un père décorateur d'intérieur, a finalement quitté la chaîne du groupe Bolloré en juillet 2025 pour rejoindre Cyril Hanouna sur TBT9 dès la rentrée suivante. Shana Loustau a laissé un bon souvenir à ses collègues de CNews, notamment à Romain Desarbres qui l'a décrivait comme une "excellente journaliste, intelligente, un caractère en or, bosseuse, drôle" au moment de son départ.