Marie-Paule Belle : de quoi est morte la chanteuse ? Une maladie évoquée

La chanteuse Marie-Paule Belle est morte à l'âge de 80 ans ce samedi 25 juillet 2026. Que sait-on du décès de l'artiste célèbre pour sa chanson "La Parisienne" ?

Marie-Paule Belle est morte. La chanteuse française est décédée à l'âge de 80 ans. Elle s'est éteinte le samedi 25 juillet 2026 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a annoncé son attaché de presse. Marie-Paule Belle, également reconnue pour ses talents de compositrice et de pianiste, a marqué la chanson française avec son tube La Parisienne, sorti dans les années 1970. Un morceau certifié disque d'or.

Mais Marie-Paule Belle avait commencé sa carrière quelques années auparavant. Avant le succès de La Parisienne, elle s'était illustrée avec des chansons comme Wolfgang et moi et Nosferatu, interprétées en 1973 à la télévision chez Philippe Bouvard. Celle qui est née dans l'Oise en 1946 mais qui a grandi à Nice a fait ses adieux à la scène au mois de mai de cette année au théâtre de Passy, à Paris. "Je vais profiter de chaque seconde de note de musique", confiait d'ailleurs Marie-Paule Belle, raconte Le Figaro.

Ce que l'on sait de la mort de Marie-Paule Belle

L'attaché de presse de Marie-Paule Belle a donné un petit détail autour de la mort de l'artiste. La chanteuse, qui a eu 80 ans en janvier dernier, est décédée des suites d'une "longue maladie". L'artiste était atteinte d'un cancer du sein, elle avait d'ailleurs pris la parole sur ce sujet à plusieurs reprises. En 2024, elle avait révélé être victime d'une "très grave récidive". "Je reviens de très loin. Maintenant, je vais bien. Je suis toujours sous traitement, mais je suis très en forme", confiait-elle notamment dans un entretien à Télé-Loisirs.

Marie-Paule Belle était proche de Serge Lama ou encore de Barbara. Au cours de sa vie, la chanteuse a été en couple pendant plusieurs années avec l'écrivaine belge Françoise Mallet-Joris, membre de l'académie Goncourt, disparue en 2016. L'artiste a évoqué par le passé son homosexualité, notamment dans la chanson Celles qui aiment elles.

Marie-Paule Belle a fait plusieurs apparitions au théâtre. Dans les années 1980, l'artiste a reçu la récompense de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres ainsi que celle de l’Ordre National du Mérite.

Dernières mises à jour

18:20 - Un lien très fort avec Barbara Barbara a compté dans la carrière de Marie-Paule Belle. "Je lui dois l’envie de devenir chanteuse", a raconté l'artiste disparue à l'âge de 80 ans ce samedi 25 juillet 2026. Les deux femmes sont d’ailleurs devenues proches. Marie-Paule Belle a d’ailleurs repris plusieurs chansons du répertoire de Barbara. "Elle m’a fait confiance, m’a offert son regard et m’a permis de me sentir légitime", a également confié par le passé la plus jeune artiste des deux, selon des propos relayés par 20 Minutes. 17:55 - Elle disait ne plus vouloir être sur scène à l’âge de 80 ans, et pourtant… Marie-Paule Belle n’a pas respecté sa promesse. Comme l’indique La Nouvelle République, la chanteuse avait affirmé qu’elle ne retournerait pas sur scène à l’âge de 80 ans. Et pourtant, c’est ce qu’elle a fait en mai dernier à l'occasion de ses adieux. L'artiste a fêté ses 80 ans en janvier dernier. 17:28 - Marie-Paule Belle a-t-elle eu des enfants ? Non, Marie-Paule Belle n’a pas donné naissance à un ou plusieurs enfants. Mais elle était proche de ceux de Françoise Mallet-Joris, qui a été sa compagne pendant plusieurs années, a confié la chanteuse à Télé-Loisirs en 2023. "Parfois, je me dis que j’aurais aimé avoir mes propres enfants. C’est un choix. Au moment où j’y réfléchissais, j’étais en plein succès, je n’arrêtais pas. Je ne voulais pas que mes enfants soient élevés par une nounou ou une baby-sitter", a-t-elle notamment affirmé. LIRE PLUS

La chanteuse Marie-Paule Belle est morte. L'artiste, restée célèbre pour son tube "La Parisienne", sorti dans les années 1970, est décédée à l'âge de 80 ans, samedi 25 juillet 2026, a fait savoir son attaché de presse.