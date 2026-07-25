Marie-Paule Belle : de quoi est morte la chanteuse ? Une maladie évoquée

La chanteuse Marie-Paule Belle est morte à l'âge de 80 ans ce samedi 25 juillet 2026. Que sait-on du décès de l'artiste célèbre pour sa chanson "La Parisienne" ?

Marie-Paule Belle est morte. La chanteuse française est décédée à l'âge de 80 ans. Elle s'est éteinte le samedi 25 juillet 2026 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), a annoncé son attaché de presse. Marie-Paule Belle, également reconnue pour ses talents de compositrice et de pianiste, a marqué la chanson française avec son tube La Parisienne, sorti dans les années 1970. Un morceau certifié disque d'or.

Mais Marie-Paule Belle avait commencé sa carrière quelques années auparavant. Avant le succès de La Parisienne, elle s'était illustrée avec des chansons comme Wolfgang et moi et Nosferatu, interprétées en 1973 à la télévision chez Philippe Bouvard. Celle qui est née dans l'Oise en 1946 mais qui a grandi à Nice a fait ses adieux à la scène au mois de mai de cette année au théâtre de Passy, à Paris. "Je vais profiter de chaque seconde de note de musique", confiait d'ailleurs Marie-Paule Belle, raconte Le Figaro.

Ce que l'on sait de la mort de Marie-Paule Belle

L'attaché de presse de Marie-Paule Belle a donné un petit détail autour de la mort de l'artiste. La chanteuse, qui a eu 80 ans en janvier dernier, est décédée des suites d'une "longue maladie". L'artiste était atteinte d'un cancer du sein, elle avait d'ailleurs pris la parole sur ce sujet à plusieurs reprises. En 2024, elle avait révélé être victime d'une "très grave récidive". "Je reviens de très loin. Maintenant, je vais bien. Je suis toujours sous traitement, mais je suis très en forme", confiait-elle notamment dans un entretien à Télé-Loisirs.

Marie-Paule Belle était proche de Serge Lama ou encore de Barbara. Au cours de sa vie, la chanteuse a été en couple pendant plusieurs années avec l'écrivaine belge Françoise Mallet-Joris, membre de l'académie Goncourt, disparue en 2016. L'artiste a évoqué par le passé son homosexualité, notamment dans la chanson Celles qui aiment elles.

Marie-Paule Belle a fait plusieurs apparitions au théâtre. Dans les années 1980, l'artiste a reçu la récompense de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres ainsi que celle de l’Ordre National du Mérite.

Dernières mises à jour

14:53 - Marie-Paule Belle ne cachait pas son cancer, elle s'est expliquée sur ce choix La chanteuse Marie-Paule Belle a évoqué à plusieurs reprises son cancer du sein. Elle a notamment parlé de sa maladie dans un poème sorti en 2024. Dans un entretien à France Dimanche, en janvier 2024, elle expliquait pourquoi elle avait décidé d'évoquer son cancer. "C'est idiot de cacher un problème de santé", expliquait l'artiste. Elle estimait pouvoir avoir un rôle en tant que personne connue. "Quand on a la chance d'être une personnalité publique, c'est bien aussi d'en parler pour dire qu'on peut s'en sortir, qu'il y a de plus en plus d'espoir. J'en suis la preuve", soulignait-elle également. 14:35 - La chanteuse atteinte d'un cancer Marie-Paule Belle a connu de gros ennuis de santé avant son décès des suites d'une "longue maladie". Un cancer du sein est apparu dans les années 2000, raconte Gala, ce samedi 25 juillet 2026. Une très grave récidive de cette maladie a marqué les dernières années de sa vie. 14:20 - Que sait-on de la mort de Marie-Paule Belle ? Marie-Paule Belle est morte. La chanteuse est décédée ce samedi 25 juillet 2026 à Neuilly-sur-Seine, a annoncé son attaché de presse. Elle s'est éteinte des suites d'une "longue maladie".

La chanteuse Marie-Paule Belle est morte. L'artiste, restée célèbre pour son tube "La Parisienne", sorti dans les années 1970, est décédée à l'âge de 80 ans, samedi 25 juillet 2026, a fait savoir son attaché de presse.