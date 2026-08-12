Mort de Kavinsky : émotions lors d'un dernier hommage ce mercredi, que sait-on des causes du décès du DJ français ?

Les obsèques du DJ français Kavinsky se tenaient ce mercredi 12 août 2026. Vincent Belorgey de son vrai nom a été retrouvé mort à son domicile parisien dans la soirée du mardi 29 juillet. La figure de la musique électro devait fêter ses 51 ans deux jours plus tard.

Les obsèques de Kavinsky se tenaient ce mercredi 12 août à Paris. La cérémonie religieuse était prévue à 10h30 à l'église Saint-Pierre-de-Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris avant une inhumation au cimetière Saint-Vincent de Montmartre, comme précise dans une annonce publiée dans Le Figaro le 7 août dernier.

Vincent Belorgey de son nom civil résidait depuis de nombreuses années à Montmartre, lui qui était né à Barbès et a vécu une grande partie sa vie dans le 18e arrondissement de Paris après une enfance entre le Pré-Saint-Gervais et Pantin. De nombreuses personnalités ont été aperçues à leur arrivée à la cérémonie ce mercredi dont les musiciens Sébastien Tellier, Thomas Bangalter (ex-membre des Daft Punk) ou l'acteur Nicolas Duvauchelle.

Le corps sans vie du DJ français Kavinsky avait été retrouvé à son domicile mardi 28 juillet au soir, son décès étant annoncé le mercredi 29 juillet 2026. Les causes du décès n'avaient pas été communiquées mais la piste d’un accident vasculaire cérébral (AVC) est envisagée. L’artiste se serait notamment plaint de violents maux de tête dans les derniers jours avant sa mort. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Paris afin de déterminer précisément l’origine du décès. Le parquet indique par ailleurs qu'"aucun élément suspect n’a été découvert sur place par les services primo-intervenants".

Kavinsky, qui se montrait rarement sans son blouson Teddy et ses lunettes noires, était une figure de la scène électro et même un ambassadeur de la French Touch. Reconnu par ses pairs, il avait rencontré un succès populaire et international avec son titre Nightcall sorti en 2010 et utilisé l'année suivant dans la scène d'ouverture du film Drive. La chanson avait connu un nouveau succès en 2024 lorsqu'elle avait été reprise par la chanteuse Angèle et le groupe Phoenix en collaboration avec le DJ français à l'occasion de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris.

"Je suis content que les JO aient donné une deuxième vie, une seconde peau à Nightcall", avait confié Vincent Belorgey au Parisien. Il s'était également livré sur la fabrication de cette nouvelle version pensée à seulement quelques semaines des JO. Il avait expliqué qu'Angèle n'était pas son premier choix et que l'artiste Billie Eillish avait d'abord été approchée. Celle-ci avait confié en interview qu'elle emporterait le morceau sur une île déserte, mais la collaboration n'a pas eu lieu pour des soucis d'agenda. Le nom de la chanteuse belge a donc été proposé à Kavinsky, qui avait avoué au Parisien ne pas connaître les chansons d'Angèle à l'époque, mais avoir été séduit par sa voix.

Kavinsky devait se produire en concerts

Né en 1975, dans le quartier Barbès à Paris, Vincent Belorgey, ou Kavinsky, a débuté sa carrière musicale dans les années 2010 et s'est fait remarquer dès son premier titre : le célèbre Nightcall. La chanson a été produite avec l'aide d'un membre des Daft Punk et a rapidement rejoint le top des ventes. Elle a particulièrement explosée avec la sortie du film Drive. Les titres suivants de Kavinsky ont également été utilisés dans d'autres productions : Odd Look, sorti en avril 2012, est joué dans une publicité pour Mercedes-Benz et Roadgame, dévoilé en novembre 2012, dans la publicité du jeu vidéo Hitman Absolution et dans un autre spot de Mercedes. Les trois titres figurent sur le premier album de Kavinsky publié en février 2013 : Outrun.

Après neuf ans d'absence, Kavinsky a de nouveau rencontré le succès en 2022 avec la sortie de son second album Reborn et en 2024 avec la nouvelle version de Nightcall aux JO de Paris 2024. Depuis, le DJ français continuait à se produire sur de nombreuses scènes françaises et internationales en jouant ses morceaux et ses sets. Il était programmé à l'affiche de festivals cet été, notamment au Garten on the Beach, organisé à l'hippodrome de Clairefontaine à Tourgeville de 8 au 9 août 2026. Il était aussi attendu à Nice le 11 septembre, au Mexique le 18 octobre et à Los Angeles le 1er novembre.

Hommages à Kavinsky, ambassadeur de la French Touch et pionner de la synthwave

Le son de Kavinsky est reconnaissable entre mille et fait office de référence dans le genre de la synthwave, un sous-genre de la musique électro qui allie les sonorités rétros, empreintes de nostalgie, à des sons plus futuristes. S'il était connu dans le milieu avant Nightcall, ce titre l'a propulsé à un autre niveau de notoriété comme il l'expliquait à Numéro en juin 2025 : «C’est génial tout ce qui m’est arrivé avec ce titre. Avant ça, j’étais reconnu par les gens du milieu. Mais là, ceux qui n’écoutaient pas de musique électronique se sont mis à aimer mes morceaux. Ce qui est quelque chose de grisant."

Devenu ambassadeur de synthwave et de la French Touch, Kavisnky se démarquait aussi par son univers visuel, très cinématographique. Il avait pensé toute une histoire autour de son alter ego : un jeune homme ayant crashé sa Ferrari Testarossa en 1986 pour réapparaître sous la forme d'un zombie producteur. L'artiste avait fini par adopter la panoplie de ce personnage au cheveux blancs, vêtu d'un blouson d'université américain rouge et noir et portant des lunettes noires. Il expliquait que se cacher derrière ce personnage de Kavinsky était plus simple pour lui permettre de faire de la musique, lui qui ne voulait pas "montrer sa gueule" sur les pochettes de ses albums ou dans les clips de ses morceaux.

De nombreux hommages ont été rendus à Vincent Belorgey, l'homme derrière Kavinsky. Emmanuel Macron et la ministre de la Culture, Catherine Pégard, ont salué la mémoire de l'artiste français. Le comité des JO et la chanteuse Angèle, avec qui Kavinsky avait travaillé, lui ont rendu hommage et l'ont remercié pour sa participation mémorable à la cérémonie. Dans le monde de la musique, plusieurs DJ français ont honoré la mémoire de Kavinsky comme David Guetta qui l'a remercié "d'avoir créé un univers sonore qui t'était propre et de nous avoir laissé une musique qui continuera à nous inspirer" ou DJ Snake. Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique en France a salué son "petit frère d'armes". Des rappeurs se sont également joints aux hommages comme Rim'K et Mokobé.

Kavinsky a eu mille vies et quelques expériences d'acteur

Kavinsky, a "exercé énormément de petits boulots avant de percer" racontait-il à Numéro en 2025. Celui qui n'était pas particulièrement bon élève a eu mille vies avant la musique. Il a obtenu brevet de technicien dessinateur maquettiste et a pratiqué le rugby pendant 10 ans dans sa jeunesse, puis il a fait son service militaire à 20 ans - période à laquelle il a découvert Daft Punk et la musique électro - et a enchaîné les petits jobs pour gagner sa vie : il a distribué le courrier chez Mercurial à Bagnolet, a été conseiller de clientèle chez SFR, a transporté des baby-foot puis a bossé dans la peinture énumérait-il auprès de Daftworld. Il a aussi été "livreur de pizzas pendant 10 piges" avait-il confié au Parisien. Puis il a fréquenté les studio de tournages pour quelques rôles dans les projets de son amis, dont Quentin Dupieux connu sous le nom de Mr. Oizo.

Son premier rôle remonte à 2001 dans Nonfilm, la première réalisation de Quentin Dupieux, dont il était l'ami. Il avait également joué dans quelques productions discrètes : une apparition dans le clip Fit Your Heart de Benjamin Diamond réalisé par Béchir Jouini ; Aaltra, de Benoît Delépine et Gustave Kervern ; Atomik Circus de James Bataille de Didier et Thierry Poiraud. Il avait décroché un rôle plus important en 2007 en incarnant Dan, le chef de la bande des Chivers, dans Steak de Quentin Dupieux, puis dans Banger de So Me.