Mort de Kavinsky : de quoi le DJ français est-il décédé ? Un souci de santé évoqué
Le DJ français Kavinsky a été retrouvé mort à son domicile parisien mardi soir apprend-on ce mercredi 29 juillet 2026. Il était âgé de 50 ans.
Le DJ français Kavinsky, de son vrai nom Vincent Belorgey, est mort à l’âge de 50 ans., apprend-on par des informations du Parisien, ce mercredi 29 juillet 2026. L'artiste a été retrouvé mort à son domicile parisien dans la soirée de mardi. Les causes du décès n'ont pas encore été communiquées, mais d'après le média francilien et Le Figaro la piste d’un accident vasculaire cérébral (AVC) est envisagée. L’artiste se serait notamment plaint de maux de tête ces derniers jours. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet de Paris afin de déterminer précisément l’origine du décès. Le parquet indique par ailleurs qu'"aucun élément suspect n’a été découvert sur place par les services primo-intervenants".
Kavinsky, qui se montrait rarement sans ses lunettes noires, était une figure de la scène électro. L'un de ses plus grands succès est le titre Nightcall produit pour la bande son du film Drive sorti en 2011. La chanson avait connu un nouveau succès en 2024 lorsqu'elle avait été reprise par Angèle, en collaboration avec le DJ français à l'occasion de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris.
Né en 1975, en région parisienne, Vincent Belorgey, ou Kavinsky, a débuté sa carrière musicale dans les années 2010 et s'est fait remarquer dès son premier titre : le célèbre Nightcall. La chanson est présente sur un EP produit par un membre des Daft Punk et rejoint rapidement le top des ventes. Les titres suivants de Kavinsky sont également utilisés dans d'autres productions : Odd Look, sorti en avril 2012, est joué dans une publicité pour Mercedes-Benz et Roadgame, dévoilé en novembre 2012, dans la publicité du jeu vidéo Hitman Absolution et dans un autre spot de Mercedes. Les trois titres figurent sur le premier album de Kavinsky publié en février 2013 : Outrun.
Kavinsky, pionner et ambassadeur de la synthwave
Le son de Kavinsky est reconnaissable entre mille et fait office de référence dans le genre de la synthwave, un sous-genre de la musique électro qui allie les sonorités rétros, empreintes de nostalgie, à des sons plus futuristes. Le DJ français se démarquait aussi par son univers visuel, très cinématographique. Il avait pensé toute une histoire autour de son alter ego : un jeune homme ayant crashé sa Ferrari Testarossa en 1986 pour réapparaître sous la forme d'un zombie producteur.
Le DJ, qui était un des principaux ambassadeur de la synthwave et de la French Touch, était revenu dans les bacs en 2022 avec l'album Reborn. Ses premiers succès avaient également connu un deuxième essor en 2024 avec la reprise de Nightcall par la chanteuse Angèle et le groupe Phoenix, toujours avec Kavinsky aux platines. Le DJ continuait à se produire et avait plusieurs concerts prévus en septembre, notamment un à Nice le 11 septembre.
Kavinsky a eu quelques expériences d'acteur
Avant de se faire connaître comme DJ, Kavinsky, avait eu quelques expériences en tant qu'acteur, notamment en 2001 dans Nonfilm, la première réalisation de Quentin Dupieux, allias Mr. Oizo, dont il était l'ami. Il avait également joué dans quelques productions discrètes : une apparition dans le clip Fit Your Heart de Benjamin Diamond réalisé par Béchir Jouini ; Aaltra, de Benoît Delépine et Gustave Kervern ; Atomik Circus de James Bataille de Didier et Thierry Poiraud. Il avait décroché un rôle plus important en 2007 en incarnant Dan, le chef de la bande des Chivers, dans Steak de Quentin Dupieux, puis dans Banger de So Me.
11:32 - "Je suis un banlieusard" confiait Kavinsky en 2022
Kavinsky, devenu une figure de la scène musicale, était revenu sur ses origines dans une interview accordée au Parisien en 2022 et se décrivait comme un "banlieusard". "Je suis né à Barbès, à l’hôpital Lariboisière, où ma mère travaillait comme infirmière. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je suis l’aîné de trois enfants. Mon père vendait des photocopieuses et des chaussettes. J’ai d’abord vécu au Pré-Saint-Gervais, sur la place du Marché, et quand mes parents ont divorcé, on est parti avec ma mère à Pantin. Elle a fait tout le boulot. Et moi je faisais des petites conneries".
11:25 - "Le monde entier avait vibré sur Nightcall" de Kavinsky
"Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l’une de ses voix les plus singulières. Du film Drive aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur Nightcall", a réagi sur X la ministre de la Culture, Catherine Pégard, après l'annonce de la mort du DJ. "À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières", a-t-elle ajouté.
11:16 - Des concerts de Kavinsky prévus ces prochains mois
Kavinsky continuait de se produire et devait notamment jouer sur plusieurs scènes dans les semaines à venir. Le DJ français était programmé au festival Garten on the Beach, organisé à l'hippodrome de Clairefontaine à Tourgeville de 8 au 9 août 2026. Parmi ses autres dates programmées on note un concert le 5 septembre à l'Ile des impressionnistes à Chatou, le 11 septembre à l'Hotel Amour Beach à Nice, et des dates internationales comme le 18 octobre dans un festival au Mexique ou le 1er novembre à Los Angeles.
11:08 - Une enquête ouverte après la mort de Kavinsky
Après l'annonce de la mort de Kavinsky, le parquet de Paris a indiqué qu'une enquête "en recherche des causes de la mort a été ouverte afin de déterminer l’origine du décès, aucun élément suspect n’ayant été découvert sur place par les services primo-intervenants" comme le rapporte Le Figaro.