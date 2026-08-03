Obsèques de Marie-Paule Belle : Liane Foly et des personnalités présentes pour le dernier hommage

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Obsèques de Marie-Paule Belle : une cérémonie à l'église Saint-Roch

C'est à Paris à l'église Saint-Roch que les obsèques de Marie-Paule Belle décédée le 25 juillet dernier ont eu lieu ce lundi 3 août. La chanteuse et pianiste était âgée de 80 ans.
©  Pariente/SIPA (publiée le 03/08/2026)

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La Rédaction