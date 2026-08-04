Jean-Paul Dréau : de quoi est mort le parolier ? Une maladie foudroyante évoquée

Jean-Paul Dréau est décédé ce lundi 3 août à 73 ans. Le parolier était notamment connu pour avoir écrit "Le coup de soleil" interprété par Richard Cocciante.

Le parolier Jean-Paul Dréau s'est éteint à l'âge de 73 ans le lundi 3 août ont annoncé ce mardi ses proches sur les réseaux sociaux. Son épouse, Annick Dréau-Lemetayer Benchetrit, a, en effet, publié "la dernière photo" de son mari, prise dimanche dernier dans sa maison en Corrèze. "Notre dernière photographie mon époustouflant, mon mari, ma moitié d'un tout, ma moitié de nous… C'était dimanche en fin d'après-midi, il faisait beau, il faisait chaud, et tu étais si heureux… nous l'étions tous… les enfants repartaient chez eux après un doux week-end familial dans notre chère Corrèze, et moi et mes "faisons encore une photo tous ensemble !", a-t-elle écrit en hommage au parolier.

Sa disparition apparait comme inattendue et s'est produite brutalement dans la nuit. "Voilà, c'était la dernière avec toi, nous ne le savions pas, nous ne savions pas que plus tard, dans la nuit, le destin avait décidé de nous séparer, que rien ne pourrait l'en empêcher, ni les efforts désespérés de nos amis du village venus à la hâte pour te soutenir au beau milieu de la nuit, ni les efforts des secours médicaux, ni mes prières, ni celles de ton fils...", a-t-elle aussi raconté. Elle explique alors que les médecins ont diagnostiqué une "embolie pulmonaire foudroyante". Il laisse derrière lui ses trois enfants et ses trois petits-enfants.

Des collaborations avec de célèbres chanteurs

Né le 12 juin 1953, Jean-Paul Benchetrit de son vrai nom a composé des chansons de grands noms comme Michel Polnareff (Je t'aime), Hervé Vilard (Viens) ou encore Chimène Badi (Un jour de trop qui passe). Une de ses chansons a aussi été reprise par Elton John (J'veux d'la tendresse). Il avait également écrit Sentiments songes, chanson de la France à l'Eurovision 1997, édition lors de laquelle Fanny Biascamano est arrivée en 7ème position.

Son plus grand succès reste Le coup de soleil de Richard Cocciante. "Ton Coup de soleil est très certainement l'une des chansons les plus populaires de France. De celles qui font d'un auteur-compositeur un artiste incontournable de notre chanson française", a écrit Valéry Zeitoun, ancien patron du label AZ, sur Instagram.