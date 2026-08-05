Tristan : de quoi est mort le chanteur de "Bonne, bonne humeur ce matin", au lendemain de son 68ème anniversaire ?

Le chanteur Tristan est décédé à Pau, ce mardi 4 août. Il a été emporté par la maladie alors qu'il venait de fêter ses 68 ans.

C'était une star des années 80. Le chanteur Tristan s'est éteint ce mardi 4 août à Pau, a annoncé son agent artistique, le galeriste Stéphane Mortier, à l'AFP. Pascal Dequatremare, de son vrai nom, a connu le succès en 1988 avec son tube Bonne, bonne humeur ce matin. Le clip a été réalisé par Mathieu Kassovitz et fait apparaître comme figurant Vincent Cassel à ses débuts. Il a atteint lors de sa sortie la 51ème place du classement des ventes.

On en sait un peu plus sur les circonstances de sa mort. Selon une amie proche de l'artiste, Anne Israël, il a été emporté par un cancer : "Tristan est décédé hier, au lendemain de son 68e anniversaire, d'un cancer fulgurant", a-t-elle confié. Le chanteur est, en effet, né le 3 août 1958.

De chanteur à peintre

Le chanteur n'a pas eu qu'une carrière solo. Il a d'abord fait partie d'un groupe de rock punk, les Guilty Razors, mais ce dernier n'a sorti qu'un disque et s'est séparé en 1978. C'était aussi un artiste aux multiples casquettes : il était passionné de peinture. Il avait ainsi fondé le collectif d'artistes emblématiques de l'art urbain parisien Les Musulmans fumants, qui a fait sa première exposition en 1981. Le collectif s'est séparé à la fin des années 1980. Il a également fait un passage comme animateur dans la matinale de M6 en 1991.

Malgré son tube à succès, son album Les femmes et les enfants d'abord ! en 1991 est un échec commercial et son contrat avec les disques Dreyfus n'a dès lors pas été renouvelé. Il a donc abandonné la chanson pour se consacrer à la peinture. Il avait son atelier dans le quartier de la Croix de Chavaux à Montreuil en Seine-Saint-Denis.