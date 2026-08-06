Pascal Obispo : "j'ai accueilli des gendarmes chez moi", sa réponse après la polémique sur sa maison du Cap-Ferret

Accusé d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur lors des récents incendies en Gironde, Pascal Obispo s'explique. Le chanteur affirme avoir simplement mis sa propriété du Cap-Ferret à disposition des gendarmes comme poste avancé pour faciliter la protection de la presqu'île.

Face aux soupçons de privilèges suscités par la présence de forces de l'ordre sur sa propriété pendant les récents incendies de Saumos, Pascal Obispo est sorti du silence ce jeudi 6 août. Dans une longue publication Instagram, l'artiste réfute avoir bénéficié d'un traitement de faveur de la part des autorités. Il indique que cette présence des secours sur son terrain a eu lieu car il les a en réalité hébergés dans sa résidence du Cap-Ferret, tout en précisant qu'il s'agissait d'une initiative personnelle spontanée pour soutenir le dispositif déployé dans la région face à la gravité des sinistres.

"En effet, j'ai accueilli des gendarmes chez moi", indique-t-il avant de préciser : "j'ai proposé ma maison et mon terrain à l'armée", explique le chanteur, qui se décrit comme un "enfant du coin" fréquentant la presqu'île depuis son enfance. Selon ses propos, la gendarmerie a accepté cette offre pour y installer temporairement un poste avancé. Cet emplacement a permis la mise en place de rondes de contrôle et de patrouilles de sécurisation au plus près des zones menacées par les flammes. Pour l'interprète, mettre ses infrastructures à disposition relevait de l'évidence : "Devant la violence de cette situation apocalyptique, il était humainement impossible de rester sans aider ces femmes et ces hommes à protéger nos vies, nos biens et nos villages."

Un appel à la solidarité plutôt qu'à la polémique

Déplorant l'émergence de controverses locales sur une prétendue protection VIP, l'artiste insiste sur la dimension citoyenne de sa démarche. "Je n'ai fait, je crois, que mon devoir de citoyen, et à mon petit niveau, seulement essayé d'être utile durant cette catastrophe", affirme-t-il, regrettant que l'énergie des critiques ne soit pas canalisée vers l'effort collectif et l'aide aux victimes des incendies.

Le chanteur invite ses détracteurs à se joindre aux actions de soutien concrètes. Il prépare notamment un grand concert caritatif prévu le 27 août à l'Arkéa Arena de Bordeaux. Diffusé en direct, cet événement réunira de nombreuses figures de la scène française telles que Zazie, Renaud, Julien Clerc ou Bénabar. Tous les artistes et musiciens y participeront à titre bénévole pour lever des fonds en faveur des sinistrés.