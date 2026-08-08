Michel Dejeneffe, voix de la marionnette Tatayet : de quoi est mort le ventriloque belge ?

Le ventriloque belge Michel Dejeneffe, papa de Tatayet, est mort en France, vendredi 7 août. Il s'est éteint à l'âge de 77 ans.

Michel Dejeneffe est mort. Le marionnettiste et ventriloque belge, papa de Tatayet, s'est éteint en France, vendredi 7 août. Il avait 77 ans. Les médias belges précisent que l'artiste est mort dans la région de Saint-Étienne. Michel Dejeneffe avait une fille et une compagne.

Son duo avec sa marionnette Tatayet a marqué les esprits en Belgique mais aussi en France. Le tandem est apparu aux côtés de Michel Drucker et de Patrick Sébastien à la télévision française. Il a aussi été vu dans les cabarets parisiens. Le personnage de Tatayet est né au milieu des années 1970.

À cette époque, Michel Dejeneffe se produisait avec sa compagnie de théâtre dans les maisons de retraite. Et un jour, il a reçu un vieux col de fourrure de la part d'une pensionnaire et a décidé d'en faire une marionnette. Le nom de Tatayet vient de la mauvaise prononciation, par une petite fille de la famille de Michel Dejeneffe, de "Tante Henriette". L'homme et sa marionnette ont notamment fait rire les spectateurs belges dans le Tatayet show, leur émission diffusée de 1986 à 1992. Des disques sont même sortis.

Ce que l'on sait de la mort de Michel Dejeneffe

Michel Dejeneffe a décidé de mettre un terme à sa carrière en 2017, à l'âge de 67 ans. Il expliquait que son métier lui demandait de nombreux efforts physiques. Le ventriloque était installé dans la région de Saint-Étienne depuis plusieurs années. Une proche amie de Michel Dejeneffe précise à SudInfo que le papa de Tatayet a connu "un séjour difficile en soins palliatifs".

La disparition du ventriloque a fait réagir. Sur Instagram, Jeff Panacloc a rendu un vibrant hommage à Michel Dejeneffe. "J'aime à penser que, quelque part, Tatayet doit être bien triste. Merci, Monsieur Dejeneffe, pour tout ce que vous avez apporté à la ventriloquie", souligne-t-il.