Mort de Jorge Messi : de quoi le père de Lionel Messi est-il décédé ? Une santé fragile

Jorge Messi, le père de Lionel Messi, est mort à l'âge de 68 ans en Argentine. Que sait-on de son décès ?

Lionel Messi est en deuil. Son père, Jorge Messi, s'est éteint à l'âge de 68 ans, a annoncé ce samedi 8 août le club argentin des Newell's Old Boys, équipe d'enfance du champion du monde 2022. Selon les médias argentins, celui qui était également l'agent de l'octuple Ballon d'Or est mort en Argentine, dans sa ville natale de Rosario. Jorge Messi a eu trois autres enfants, Rodrigo, Matias et Maria Sol. Le club des Newell's Old Boys fait part de sa "tristesse" et de sa "profonde douleur" après cette disparition.

Jorge Messi a joué un rôle important dans la carrière de son fils, passé par le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain et désormais joueur de l'Inter Miami. Finaliste de la dernière Coupe du monde avec l'Argentine, le numéro 10 ne s'est pas exprimé pour le moment. La Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a réagi à la disparition de Jorge Messi. Elle accompagne "avec respect et affection Lionel, sa famille, ses amis et ses proches en ce moment de profonde douleur".

La santé fragile de Jorge Messi

Selon les médias argentins, Jorge Messi est mort dans une clinique de Rosario. Depuis un certain temps, il avait des problèmes de santé, luttant contre une grave maladie. En pleine Coupe du monde, la famille Messi avait d'ailleurs annoncé que le sexagénaire avait des ennuis.

Les larmes de Lionel Messi lors du match face à l'Algérie avaient fait énormément réagir. Le capitaine de l'Argentine était ému après avoir inscrit le premier de ses trois buts lors de cette rencontre. Des larmes provoquées par quelque chose sans lien avec le football, d'après l'ancienne star du FC Barcelone. La santé du père de Lionel Messi faisait énormément parler en Argentine. En juin dernier, une journaliste a décidé de démissionner après avoir annoncé par erreur le décès de Jorge Messi.

Après la finale du Mondial perdue face à l'Espagne, Lionel Messi est rentré auprès de sa famille en Argentine pour passer du temps avec les siens et être aux côtés de son père.