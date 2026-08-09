Joe Biden : son cancer s'est aggravé, les confidences inquiétantes de son fils

L'état de santé de Joe Biden, atteint d'un cancer, se dégrade, selon son fils Hunter. Ce dernier a pris la parole dans une interview.

Des nouvelles peu rassurantes autour de la santé de Joe Biden, atteint d'un cancer de la prostate. Hunter Biden, fils de l'ancien président des États-Unis, s'est confié sur la maladie de son père dans un entretien. Selon lui, le cancer de l'ex-locataire de la Maison-Blanche s'est aggravé. Il "s'est propagé", avec des métastases "dans ses os et au-delà", a indiqué le fils de Joe Biden à la BBC. Hunter Biden a partagé son émotion de voir la santé de son père fléchir.

Cette maladie est "très douloureuse" et "très invalidante", "c'est vraiment, vraiment difficile, et c'est vraiment triste à voir", a également affirmé le fils du démocrate, président des États-Unis entre 2021 et 2025. Quelques mois après son départ de la Maison-Blanche, Joe Biden avait révélé être atteint d'un cancer "agressif" de la prostate avec des métastases osseuses. Son état de santé a régulièrement fait l'objet de discussions lors de son mandat. Il avait annoncé, à quelques mois du scrutin, son retrait de la dernière élection présidentielle américaine, remportée par son rival Donald Trump face à Kamala Harris, ancienne vice-présidente de Joe Biden, rappelle Libération.

Joe Biden avait donné des nouvelles plutôt rassurantes récemment

Durant cet entretien, le fils de l'ancien président des États-Unis a tenu à rappeler que son père "est toujours là" malgré ses complications de santé. Au mois de juillet, Joe Biden s'était exprimé sur son état de santé. Les propos de l'ex-locataire de la Maison-Blanche étaient plutôt rassurants. "J'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. Je suis atteint d'un cancer, je suis un traitement et tout se passe vraiment bien", avait-il confié, selon des propos relayés par BFMTV.