Dominique Frot : de quoi est morte l'actrice de Soda et sœur de Catherine Frot ?

La comédienne Dominique Frot est morte vendredi 7 août. Elle avait 68 ans. Que sait-on de son décès ?

Dominique Frot est morte. L'actrice s'est éteinte, vendredi 7 août, à l'âge de 68 ans. La sœur de la comédienne Catherine Frot est décédée à Paris. "C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès, survenu le 7 août, de Dominique", peut-on lire sur le compte Instagram de Dominique. Ce message, visible en story, a été écrit par Catherine Frot et son frère Jacques. "Pour ceux qui l'ont aimée et le souhaitent, nous vous communiquerons prochainement le lieu et la date de ses obsèques."

Dominique Frot, née le 23 août 1957 à Rochefort (Charente-Maritime), est notamment connue du grand public pour son apparition dans la série humoristique Soda avec Kev Adams. Elle avait le rôle de Solange Vergneaux, la proviseure du lycée. Durant sa carrière, la comédienne a joué des rôles souvent secondaires. L'agent Jean-François Gabard a fait savoir à l'Agence France-Presse, dont BFMTV se fait l'écho ce dimanche, que Dominique Frot était décédée à l'hôpital Tenon, situé dans le XXe arrondissement de Paris, des suites d'une maladie.

Retour sur la carrière de Dominique Frot

Dominique Frot a fait plusieurs apparitions au cinéma, tournant avec les réalisateurs Claude Miller, Gérard Oury ou encore Cédric Klapisch. La sœur de Catherine Frot a joué ces dernières années dans plusieurs films, dont Titane de Julia Ducournau, récompensé de la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2021, et God Save The Tuche de Jean-Paul Rouve. Elle figure aussi au casting du prochain long-métrage de Guillaume Canet, Karma, attendu dans les salles obscures en octobre prochain.

Outre plusieurs apparitions dans des séries télévisées ou téléfilms, Dominique Frot a également multiplié les rôles, tout au long de sa carrière, au théâtre.