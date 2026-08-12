Obsèques de Kavinsky : un membre des Daft Punk, Quentin Dupieux et de nombreuses personnalités présentes pour un ultime hommage au DJ

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Obsèques de Kavinsky : un membre des Daft Punk, Quentin Dupieux et de nombreuses personnalités présentes pour un ultime hommage au DJ

Les funérailles de Vincent Belorgey, dit Kavinsky, ont eu lieu ce mercredi 12 août 2026 à l'église Saint-Pierre de Montmartre. Décédé le 28 juillet, le DJ français connu pour sa chanson Nightcall allait avoir 51 ans.
©  Sipa

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Louise Cordier