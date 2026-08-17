Sophie Adenot en scaphandre dans l'espace : "Tout repose sur ses bras", pourquoi sa sortie est si difficile

L'astronaute Sophie Adenot va effectuer la toute première sortie en scaphandre dans l'espace réalisée par une Française le 18 août. Une sortie qui ne sera pas sans danger.

Première Française pilote d'essai d’hélicoptère puis deuxième Française à faire un séjour dans la Station spatiale internationale (ISS), Sophie Adenot s'apprête à devenir la toute première Française à réaliser une sortie dans l'espace. Initialement programmée le 13 août, cette sortie extravéhiculaire doit finalement avoir lieu le 18 août. Elle avait été repoussée car le capteur de dioxyde de carbone de la combinaison de l'astronaute Américain Anil Menon avait affiché une valeur inattendue à la fin d'une précédente sortie dans l'espace.

Outre l'aspect historique de cette sortie, l'ancien astronaute français, Philippe Perrin, est revenu auprès du Figaro sur la complexité d'une telle opération. "Sortir dans l'espace est particulièrement physique", explique-t-il, avant de détailler : "Nous sommes constamment guidés par l'équipage à l'intérieur de la station, qui commande chacun de nos mouvements. Mais il faut beaucoup se concentrer sur le haut du corps." Et pour cause, les "jambes ne servent à rien", pointe-t-il. "Tout repose sur nos bras, qui nous servent à nous déplacer, tenir les outils, manipuler."

"Il y a des éléments sur lesquels il est impossible de réellement se préparer"

Sophie Adenot ne sera bien entendu pas propulsée dans l'espace sans avoir auparavant été assidûment préparée. Elle a en effet eu un entraînement spécifique dans le bassin de formation de l'Agence spatiale européenne qui se trouve à Cologne. Une préparation qui s'est ensuite poursuivie à Houston. Des entraînements jugés "indispensables" par Philippe Perrin. Pour autant, l'ex-astronaute concède : "Il y a des éléments sur lesquels il est impossible de réellement se préparer."

"Dans l'eau, le scaphandre flotte, mais le corps est soumis à la gravité. Dans l'espace, le corps flotte dans le scaphandre", remarque-t-il. Et d'ajouter : "Surtout, dans l'espace, il n'y a qu'un fil d'Ariane qui nous retient et nous empêche de plonger dans le cosmos, et ça, c'est totalement impossible à reproduire sur Terre." Par ailleurs, l'ancien astronaute explique que si être dans l'ISS est incroyable, "c'est un peu comme être dans un avion, on vole sans vraiment voler". Or, "sortir dans l'espace, c'est voler vraiment" et avant de le faire, personne ne peut savoir comment il va réagir : "Certains ont été pris de vertige, d'autres peuvent être malades."

Enfin, si l'espace est un lieu extraordinaire, les dangers sont partout et bien réels. Si pour certains des procédures visant à limiter les dégâts ont été mises en place au fil du temps, pour d'autres, l'Homme ne peut encore pas faire grand-chose. C'est notamment le cas d'une collision avec des débris. Et puis, il y a aussi les imprévus techniques comme une visière pleine de buée ou la présence d'une bulle d'eau dans le scaphandre. Deux précédents qui avaient conduit les astronautes concernés à écourter leur sortie dans l'espace. "Connaissant Sophie Adenot, elle sera à 100% concentrée sur sa tâche, sans avoir la moindre raison de s'inquiéter outre mesure", conclut toutefois avec optimisme Philippe Perrin.