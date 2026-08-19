Nouvelle plainte contre Patrick Bruel : une "tentative de viol" avec un mode opératoire précis décrits par l'accusatrice

Une nouvelle plainte a été déposée contre Patrick Bruel pour "tentative de viol" au cours de l'été.

Ce mercredi 19 août 2026, une nouvelle accusation vient s'ajouter à la longue liste des témoignages visant Patrick Bruel. Au micro de France Inter, Maître Myriam Guedj-Benayoun, avocate représentant déjà plusieurs plaignantes dans cette procédure tentaculaire, a annoncé le dépôt d'une nouvelle plainte pour "tentative de viol", déposée au cours de cet été.

Selon les détails fournis par l'avocate ce matin, les faits dénoncés semblent décrire un mode opératoire similaire à celui décrit par de nombreuses autres accusatrices. La plaignante, qui était "extrêmement jeune, tout juste majeure" au moment des faits reprochés, a croisé la route du chanteur dans le cadre d'un spectacle. La jeune femme aurait été conviée à une soirée par la chanteur. Elle se serait retrouvée finalement totalement isolée en compagnie de Patrick Bruel. C'est dans ce huis clos imposé qu'aurait eu lieu la tentative de viol, selon sa déposition. Si cette nouvelle plainte pourrait conforter l'idée d'un potentiel système prédateur, Maître Guedj-Benayoun a tenu à préciser que ces faits spécifiques étaient aujourd'hui frappés par la prescription. Rappelons que Patrick Bruel est présumé innocent.

Cette nouvelle révélation s'inscrit dans un contexte judiciaire particulièrement lourd pour l'interprète de "Place des grands hommes". Le véritable point de bascule de cette affaire remonte à la mi-juin 2026, date à laquelle Patrick Bruel a été officiellement mis en examen dans quatre dossiers distincts par les magistrats. Ces procédures concernent des accusations d'une extrême gravité, s'étalant sur plus d'une décennie et à travers plusieurs pays : une accusation de viol à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) en 2008, une accusation de tentative de viol à Bruxelles en 2010, ainsi que des accusations de faits d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel signalés à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et à Ajaccio (Corse-du-Sud) lors de l'année 2019.

En parallèle de ces lourdes mises en examen, Patrick Bruel a également été placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres affaires, soulignant la complexité et le volume vertigineux du dossier instruit par la justice. Au total, ce sont désormais plusieurs dizaines de témoignages (plus de trente plaintes et signalements officiels, incluant notamment des figures publiques comme l'animatrice Flavie Flament) qui ont été portés à la connaissance des enquêteurs. Ces femmes relatent ou décrivent des comportements déplacés, des agressions sur une très longue période allant du début des années 1990 à 2019. Les récentes révélations du site Mediapart à la fin du mois de juillet, évoquant de nouvelles plaintes pour un viol dans un hôtel à Toulouse en 1994 et une accusation d'agression sexuelle en Grèce en 2005, ont donné une autre dimension à l'affaire.

Sur le plan pénal, la situation de l'artiste donne lieu à une âpre bataille procédurale. Placé initialement sous un contrôle judiciaire très strict, lui interdisant notamment de quitter le territoire national, Patrick Bruel a vu cette mesure allégée le 21 juillet dernier par le juge d'instruction. Cette décision d'assouplissement, confirmée par le parquet de Nanterre le week-end dernier auprès de franceinfo, a immédiatement fait l'objet d'un appel par ce même parquet, désireux de maintenir une pression judiciaire ferme sur le mis en cause face au risque potentiel de fuite ou de pressions.

L'artiste nie catégoriquement l'intégralité des faits de violences sexuelles qui lui sont reprochés. Réfugié dans un silence médiatique absolu depuis l'accélération de la procédure, il reste présumé innocent, tandis que la justice poursuit son long et minutieux travail d'enquête.