Mort de François Patriat : de quoi le sénateur proche d'Emmanuel Macron est-il décédé ?

François Patriat, sénateur de Côte d'Or élu depuis plus de 17 ans, est mort ce mercredi 19 août 2026, ont annoncé ses proches. L'homme politique, réputé proche d'Emmanuel Macron, était hospitalisé depuis plusieurs semaines.

L'homme politique François Patriat est décédé ce mercredi 19 août 2026. L'annonce de son décès a été faite par son entourage et rapporté par BFMTV. Le sénateur de Côte d'Or, élu sous la bannière du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (RDPI) dont il était président de groupe, avait 83 ans.

La cause de la mort de François Patriat n'a pas été précisée, mais l'octogénaire était hospitalisé depuis plusieurs semaines. Il avait été admis au CHU du Dijon, en Côte d'Or, le 17 juillet dernier après un grave accident de vélo selon les informations du Parisien.

François Patriat était un vieux loup de la politique dont le premier mandat, en tant que conseiller général en Côte d'Or remonte à 1976, soit à cinquante ans. Il a tenu ce poste pendant 32 ans, mais a aussi gravi les échelons. Il a été maire de Chailly-sur-Armançon pendant 11 ans de 1989 à 2001, député de différentes circonscription du département bourguignon pendant près de 15 ans entre 1981 et 2000, président de la région Bourgogne pendant près de 12 ans entre 2004 et 2015 et exerçait comme sénateur depuis 2008 soit 17 ans. En plus de tous ces mandats locaux, François Patriat a été membre du gouvernement Jospin sous Jacques Chirac. Son passage dans les ministères a été de courte durée, mais il a été secrétaire d'État chargé des PME, du Commerce et de l’Artisanat entre 2000 et 2002 puis ministre de l'Agriculture et de la Pêche pendant deux mois au premier semestre 2002.

Après cette longue carrière, François Patriat comptait se retirer de la vie parlementaire lors des prochaines élections sénatoriales prévue en septembre 2026. Il s'était exprimé au Sénat en juillet pour annoncer qu'il ne se représenterait pas et qu'il se retirerait de la politique et faire ses adieux au Parlement.

Après 18 années au Sénat et 35 années de vie parlementaire, je prends la parole pour la dernière fois avec une réelle émotion.



Je tiens à remercier le Président Larcher pour son écoute constante et les liens damitiés que nous avons pu lier.



Ma gratitude va bien sûr, aux pic.twitter.com/O5QiRgXFoX — François Patriat (@f_patriat) July 8, 2026

François Patriat, un proche d'Emmanuel Macron

Homme de gauche, François Patriat a été encarté au Parti socialiste dès 1974 et fréquentant avant cela le Parti socialiste unifié depuis 1968. Il avait toutefois quitté le parti à la rose en 2017 lors de l'avènement d'Emmanuel Macron et la création du parti présidentielle La République en marche devenu Renaissance. Le sénateur a d'ailleurs été un des premiers à rejoindre la mouvance macroniste et était réputé très proche du président de la République.

Emmanuel Macron a rapidement réagi à l'annonce de la mort de François Patriat. "La Côte d'Or et la Bourgogne perdent l'un de leurs plus fidèles serviteurs. La République, l'un de ses plus infatigables artisans. Pour ma part, je perds un ami cher", a-t-il écrit dans un message posté sur X, accompagné d'une photo du sénateur. "À sa famille, à ses proches, à ceux qui comme moi l'aimaient, j'adresse mes condoléances les plus émues", a-t-il ajouté. "Le Président est dévasté", rapporte un proche au Parisien.

François Patriat s'est éteint.



La Côte d'Or et la Bourgogne perdent l'un de leurs plus fidèles serviteurs. La République, l'un de ses plus infatigables artisans. Pour ma part, je perds un ami cher.



À sa famille, à ses proches, à ceux qui comme moi l'aimaient, pic.twitter.com/EAZDz4SLns — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2026

Le chef de l'Etat n'est pas la seule personnalité politique à réagir. L'ancien ministre Olivier Dussopt a fait part de son "immense tristesse de perdre un ami et toujours un soutien lorsqu'[il était] en responsabilité". François Patriat était, selon lui, "aussi attachant qu’impulsif, toujours très bienveillant".

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