Léa Salamé : écartée du 20H de France 2 pour une autre émission à cause de son conjoint ?

La présentatrice du 20 Heures de France 2 va probablement devoir se mettre en retrait. Et pour cause, son compagnon, Raphaël Glucksmann, s'apprêterait à annoncer sa candidature à la présidentielle.

L'été touche à sa fin, mais déjà les politiques sont dans les starting-blocks. Dans leur ligne de mire, l'élection présidentielle 2027 qui devrait occuper une bonne partie de l'actualité dans les mois à venir. Et c'est bien là que le bât blesse pour Léa Salamé. Présentatrice star du 20 Heures de France 2, la journaliste de 46 ans est également, à la ville, la compagne d'un certain Raphaël Glucksmann.

Or, celui-ci s'apprêterait à annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle dans les prochains jours, relaie Le Parisien, qui table sur le dimanche 23 août et une prise de parole sur le plateau du 20 Heures de TF1. Si tel était le cas, les ambitions de l'eurodéputé et celles de sa compagne entreraient instantanément en conflit.

"Ils préparent une autre émission à Salamé"

En juin 2025, Léa Salamé, alors fraîchement nommée à la tête du 20 Heures de France 2, avait cependant d'elle-même assuré être prête à quitter ce prestigieux poste si le père de son fils décidait de se lancer dans la course à l'Élysée. Elle s'est d'ailleurs déjà mise en retrait à chacune des candidatures de Raphaël Glucksmann aux élections européennes, en 2019 et 2024. Selon les informations du Parisien, Léa Salamé devrait toutefois garder son émission Quelle Époque ! qui doit reprendre le 19 septembre, mais sans invité politique.

Alors qu'en coulisses il se raconte que Léa Salamé comptait initialement revenir le 24 août sur le plateau du 20 Heures, la journaliste aurait confié à des proches que "le calendrier s'accélère..." et même indiqué à ses patrons de France Télévisions qu'elle ne comptait pas revenir pour une poignée de JT seulement. Le Parisien croit néanmoins savoir que le groupe public aurait demandé au joker de Léa Salamé, Jean-Baptiste Marteau, d'être présent lundi matin à la rédaction, au cas où. Pour autant, France Télévisions ne compterait pas se séparer d'un de ses visages phares. Ainsi, un proche de la direction avance : "Ils préparent une autre émission à Salamé." Sans en dire davantage...