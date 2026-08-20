Patrick Bruel bientôt en concert à Chartres : en cas de manifestations, le chanteur a une "assurance"

Patrick Bruel compte bien se produire sur scène le 2 octobre à Chartres. Et a anticipé de potentiels débordements.

Malgré sa récente mise en examen pour viol et agression sexuelle, Patrick Bruel considère manifestement qu'il ne sera pas empêché d'exercer son métier et de se produire sur scène. Selon les informations de Voici, détaillées par BFMTV, le chanteur a fait le choix de maintenir sa tournée anniversaire célébrant ses 35 ans de carrière.

La préparation de la tournée de Patrick Bruel s'avère toutefois complexe. Mercredi 19 août, sur BFMTV, Nicolas Petit, chef des informations de Voici, a apporté plusieurs précisions sur la manière dont l'artiste comptait se produire à partir du 2 octobre. A cette date, c'est à Chartres qu'il lancera sa tournée, et il assez certain que l'événement ne soit pas que musical. S'il n'est pas annulé par les autorités pour risque de troubles à l'ordre public, il est assez probable que Patrick Bruel doive composer avec des manifestions.

Le chanteur a semble-t-il bien mesuré l'ampleur des difficultés. D'après le journaliste de Voici, Patrick Bruel a eu "un petit peu de mal" à rassembler des musiciens pour l'accompagner. Selon Voici, pour les convaincre, Patrick Bruel a pris des dispositions financières exceptionnelles. Il a souscrit une assurance spécifique. "Si la tournée était annulée au bout de quelques dates, s'il y a trop d'importantes manifestations de collectifs féministes par exemple, les musiciens seraient payés sur les 35 dates même s'ils n'en font que trois ou dix", a ajouté le journaliste de Voici.

Dans l'entourage de Patrick Bruel, on ne se fait pas d'illusions. Ses proches admettent que l'ambiance ne sera " pas apaisée ". L'artiste a conscience du climat qui l'attend. S'il maintient ce projet, c'est avant tout, selon son entourage, pour " remercier les fans qui l'ont soutenu ". Une partie de son public lui garde en effet une loyauté indéfectible.

Pour garantir le déroulement des concerts, des mesures drastiques sont prévues. La sécurité sera "fortement renforcée" sur toutes les dates, à commencer par le concert à Chartres le 2 octobre. Les organisateurs veulent éviter les actions militantes autour de la scène. Des "fouilles" rigoureuses seront organisées aux entrées. L'objectif de ce filtrage est clair : empêcher l'introduction de banderoles.

Un concert de Patrick Bruel malgré sa mise en examen

En juin dernier, Patrick Bruel a été mis en examen. Les chefs d'accusation retenus sont très graves. Ils concernent des accusations de viol, de tentative de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Malgré la gravité de ces qualifications, le chanteur reste présumé innocent. Il a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, démentant toute relation non consentie.

Les témoignages de femmes continuent d'affluer. Ce mercredi 19 août, Franceinfo a révélé qu'une nouvelle plainte a été déposée cet été. Cette fois, la plainte porte sur des faits qualifiés de "tentative de viol". Ces poursuites résultent de mois d'investigations. Depuis les premières révélations, le nombre de victimes présumées ne cesse de grimper. Il s'élève désormais à 32 femmes. Ces accusations couvrent une période allant des années 1990 aux années 2010. Les plaignantes ont des profils variés : collaboratrices, masseuses, esthéticiennes, ou simples fans. Elles décrivent des mécanismes d'emprise et des agressions répétées.

Les faits dénoncés se seraient souvent produits en marge des tournées. Les récits mentionnent des loges de concert, des chambres d'hôtel ou des séances de massage exigées par l'artiste. Les témoignages évoquent des gestes déplacés, de l'exhibitionnisme, des demandes sexuelles insistantes et des attouchements. La justice croise désormais ces témoignages pour établir si l'artiste utilisait un mode opératoire précis.