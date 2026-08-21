Patrick Bruel en concert : le début de la tournée annulé à Chartres ? Le chanteur a pris des dispositions

Patrick Bruel compte bien réaliser sa tournée anniversaire qui doit débuter le 2 octobre à Chartres. S'il a anticipé de potentiels débordements, il risque de voir des dates annulées.

Malgré sa récente mise en examen pour viol et agression sexuelle, Patrick Bruel considère manifestement qu'il ne sera pas empêché d'exercer son métier et de se produire sur scène. Selon les informations de Voici, détaillées par BFMTV, le chanteur a fait le choix de maintenir sa tournée anniversaire célébrant ses 35 ans de carrière.

La tournée anniversaire de Patrick Bruel devrait débuter le 2 octobre au Colisée, la plus grande salle de spectacle de Chartres, dans l'Eure-et-Loir. Le chanteur devrait ensuite, toujours selon Voici, enchaîner avec des dates dans plusieurs villes dont Orléans, Clermont-Ferrand, Tours, Nantes ou Montpellier et clôturer sa tournée à Strasbourg, le 21 novembre. Mais le maintien de toutes ces dates est loin d'être certain, notamment à Chartres.

Le maire de la préfecture d'Eure-et-Loir s'oppose à la venue de Patrick Bruel. "Voici nous dit qu'il vient... Mais non ! Déjà, lui ne nous a pas du tout confirmé quoi que ce soit depuis trois mois. Il n'y a que Voici qui se lance sur sa venue", a indiqué l'édile auprès de L'Écho républicain. "Depuis le début, il n'y a pas eu de contrat qui était passé avec Patrick Bruel, il y avait une option de réservation", a-t-il ajouté sur RTL. Et si le sujet était en discussion avant les 32 nouvelles accusations de violences sexuelles visant le chanteur, "maintenant, très clairement, on dit non" souligne Ladislas Vergne : "Hors de question que Patrick Bruel, dans ces conditions, vienne à Chartres".

Patrick Bruel s'est assuré pour la tenue de ses concerts

Si le concert à Chartres semble compromis, les dates pour lesquelles Patrick Bruel a déjà signé un contrat devraient être maintenues. Mais il assez certain que les événements ne seront pas que musicaux. Si les concerts ne sont pas annulés par les autorités pour risque de troubles à l'ordre public, il est assez probable que Patrick Bruel doive composer avec des manifestions régulières.

Le chanteur a semble-t-il bien mesuré l'ampleur des difficultés. D'après le journaliste de Voici, Patrick Bruel a eu "un petit peu de mal" à rassembler des musiciens pour l'accompagner. Selon Voici, pour les convaincre, Patrick Bruel a pris des dispositions financières exceptionnelles. Il a souscrit une assurance spécifique. "Si la tournée était annulée au bout de quelques dates, s'il y a trop d'importantes manifestations de collectifs féministes par exemple, les musiciens seraient payés sur les 35 dates même s'ils n'en font que trois ou dix", a ajouté le journaliste de Voici.

Dans l'entourage de Patrick Bruel, on ne se fait pas d'illusions. Ses proches admettent que l'ambiance ne sera " pas apaisée ". L'artiste a conscience du climat qui l'attend. S'il maintient ce projet, c'est avant tout, selon son entourage, pour " remercier les fans qui l'ont soutenu ". Une partie de son public lui garde en effet une loyauté indéfectible.

Pour garantir le déroulement des concerts, des mesures drastiques sont prévues. La sécurité sera "fortement renforcée" sur toutes les dates, à commencer par le concert à Chartres le 2 octobre. Les organisateurs veulent éviter les actions militantes autour de la scène. Des "fouilles" rigoureuses seront organisées aux entrées. L'objectif de ce filtrage est clair : empêcher l'introduction de banderoles.

Un concert de Patrick Bruel malgré sa mise en examen

En juin dernier, Patrick Bruel a été mis en examen. Les chefs d'accusation retenus sont très graves. Ils concernent des accusations de viol, de tentative de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel. Malgré la gravité de ces qualifications, le chanteur reste présumé innocent. Il a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés, démentant toute relation non consentie.

Les témoignages de femmes continuent d'affluer. Ce mercredi 19 août, Franceinfo a révélé qu'une nouvelle plainte a été déposée cet été. Cette fois, la plainte porte sur des faits qualifiés de "tentative de viol". Ces poursuites résultent de mois d'investigations. Depuis les premières révélations, le nombre de victimes présumées ne cesse de grimper. Il s'élève désormais à 32 femmes. Ces accusations couvrent une période allant des années 1990 aux années 2010. Les plaignantes ont des profils variés : collaboratrices, masseuses, esthéticiennes, ou simples fans. Elles décrivent des mécanismes d'emprise et des agressions répétées.

Les faits dénoncés se seraient souvent produits en marge des tournées. Les récits mentionnent des loges de concert, des chambres d'hôtel ou des séances de massage exigées par l'artiste. Les témoignages évoquent des gestes déplacés, de l'exhibitionnisme, des demandes sexuelles insistantes et des attouchements. La justice croise désormais ces témoignages pour établir si l'artiste utilisait un mode opératoire précis.