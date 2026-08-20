Harry et Meghan de retour en Angleterre : la principale raison n'a rien à voir avec le roi

Six ans après leur départ, avec pertes et fracas, du Royaume-Uni pour les États-Unis, le prince Harry et Meghan Markle sont sur le point de faire leur grand retour.

Coup de théâtre outre-Manche ! Le prince Harry, son épouse, l'actrice américain Meghan Markle, et leurs enfants, Archie, 7 ans, et Lilibet, 5 ans, seraient sur le point de faire leur grand retour au Royaume-Uni. La nouvelle est tombée dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 août dans les médias britanniques et a eu l'effet d'un véritable séisme.

Et pour cause, le couple avait brutalement quitté le pays pour s'installer au Canada puis aux États-Unis en 2020. Sur fond de tensions au sein de la famille royale britannique, le prince Harry et Meghan Markle avaient annoncé prendre leur indépendance financière et renoncer à la majorité de leurs engagements publics. Le Megxit avait secoué tout le royaume et l'entretien du couple avec Oprah Winfrey, le 7 mars 2021, - lors duquel ils avaient lancé plusieurs accusations contre le famille royale, se posant en victime de l'institution monarchique - avait, semble-t-il, scellé leur destin.

Cancer de Charles III, enfants ou finances en berne ?

La série documentaire Harry et Meghan de Netflix dans laquelle le couple persiste et signe n'avait rien arrangé en 2022. Le prince Harry et plus généralement le couple ont depuis atteint de record d'impopularité au Royaume-Uni. Mais la rumeur veut que ce soit bien dans ces terres hostiles qu'Harry et Meghan comptent finalement s'installer en septembre. Une nouvelle qui ne serait pas pour déplaire au roi.

Mais pourquoi revenir et surtout maintenant ? Le cancer de Charles III a-t-il pesé dans la balance ? Les supputations sont nombreuses. Le prince Harry avait toutefois déjà fait part de son désir de "réconciliation" lors d'une interview-fleuve avec la BBC en mai 2025, ajoutant être vraiment triste de ne pas pouvoir montrer [sa] patrie à [ses] enfants". D'après l'expert de la famille royale Ed Owens, si ce désir serait l'"une des raisons" expliquant ce retour soudain, la principale serait leur volonté de voir leurs "enfants grandi[r] au Royaume-Uni".

Mais comme le souligne le Daily Mail, le couple revient au pays étonnamment après une série de déconvenues survenues aux États-Unis. L'impopularité du prince Harry outre-Atlantique ou encore le non-renouvellement du contrat de Meghan et Harry avec Netflix pourraient ainsi avoir pesé dans la balance.

Où Meghan Markle et le prince Harry comptent-ils vivre au Royaume-Uni ?

Officiellement, on ignore tous les détails de leur retour. Mais les médias britanniques avancent que les Sussex devraient poser leurs valises d'ici fin août dans une résidence privées et non royales, sûrement hors de Londres.

Situé au Nord de la capitale britannique, dans la région de Northampton, le domaine d'Althorp, propriété des Spencer et où est enterrée la princesse Diana, pourrait être le fameux point de chute du prince Harry et de Meghan Markle, avance Marie Claire. Autre hypothèse, la région des Cotswolds, non loin d'Oxford et particulièrement prisée par les personnalités, croit savoir le Daily Mail. Selon la presse, les enfants du couple seraient déjà inscrits à l'école pour la rentrée de septembre, sans que l'établissement ne soit connu.