James Blunt nie être "l'homme nu" qui a piégé Hayden Panettiere, la rumeur vise un autre chanteur

Depuis le décès d'Hayden Panettiere mi-août, une rumeur visant James Blunt a refait surface. Le chanteur a tenu à clarifier la situation.

La rumeur courait déjà avant la mort d'Hayden Panettiere. Mais depuis le décès de l'actrice, elle a refait surface et ce, au détriment du chanteur James Blunt notamment. Selon cette rumeur, il serait "l'homme nu" ayant piégé la jeune actrice lors d'une soirée organisée sur un yacht, dans le sud de la France, il y a quelques années. Dans ses mémoires This Is Me: A Reckoning, parues trois mois avant sa mort, Hayden Panettiere évoque certains abus dont elle a été victime en tant que jeune actrice.

Au milieu de ses histoires d'amour, de son addiction pour l'alcool et de sa dépression post-partum, on apprend que lorsqu'elle avait 18 ans, Hayden Panettiere, pensant aller à une simple soirée privée sur un bateau, aurait été conduite par une personne qu'elle pensait être son amie dans une cabine du yacht où l'attendait un homme nu, simplement recouvert d'un drap. Sans jamais cité son nom, Hayden Panettiere explique dans ses mémoires qu'il s'agissait d'un "chanteur-auteur-compositeur britannique très célèbre", qui était alors âgé d'une trentaine d'années. Elle se serait alors sentie piégée, mais n'aurait pas cédé à la pression et aurait fui la cabine.

James Blunt pointe une preuve irréfutable

Depuis ces révélations, les spéculations allaient bon train concernant l'identité de ce mystérieux individu. James Blunt et Robbie Williams semblaient faire figures de favoris. La mort d'Hayden Panettiere le 16 août a relancé les rumeurs. Lundi 24 août sur X, James Blunt a donc relayé un article dans lequel un journaliste people revient sur l'engouement des internautes pour cette enquête et les spéculations qui se multiplient. Seul commentaire du chanteur : un émoji représentant des yeux qui semblent observer la scène.