James Blunt nie être "l'homme nu" qui a piégé Hayden Panettiere, la rumeur vise un autre chanteur
Depuis le décès d'Hayden Panettiere mi-août, une rumeur visant James Blunt a refait surface. Le chanteur a tenu à clarifier la situation.
La rumeur courait déjà avant la mort d'Hayden Panettiere. Mais depuis le décès de l'actrice, elle a refait surface et ce, au détriment du chanteur James Blunt notamment. Selon cette rumeur, il serait "l'homme nu" ayant piégé la jeune actrice lors d'une soirée organisée sur un yacht, dans le sud de la France, il y a quelques années. Dans ses mémoires This Is Me: A Reckoning, parues trois mois avant sa mort, Hayden Panettiere évoque certains abus dont elle a été victime en tant que jeune actrice.
Au milieu de ses histoires d'amour, de son addiction pour l'alcool et de sa dépression post-partum, on apprend que lorsqu'elle avait 18 ans, Hayden Panettiere, pensant aller à une simple soirée privée sur un bateau, aurait été conduite par une personne qu'elle pensait être son amie dans une cabine du yacht où l'attendait un homme nu, simplement recouvert d'un drap. Sans jamais cité son nom, Hayden Panettiere explique dans ses mémoires qu'il s'agissait d'un "chanteur-auteur-compositeur britannique très célèbre", qui était alors âgé d'une trentaine d'années. Elle se serait alors sentie piégée, mais n'aurait pas cédé à la pression et aurait fui la cabine.
James Blunt pointe une preuve irréfutable
Depuis ces révélations, les spéculations allaient bon train concernant l'identité de ce mystérieux individu. James Blunt et Robbie Williams semblaient faire figures de favoris. La mort d'Hayden Panettiere le 16 août a relancé les rumeurs. Lundi 24 août sur X, James Blunt a donc relayé un article dans lequel un journaliste people revient sur l'engouement des internautes pour cette enquête et les spéculations qui se multiplient. Seul commentaire du chanteur : un émoji représentant des yeux qui semblent observer la scène.
August 24, 2026
Dans l'article en question, on peut lire : "Une simple recherche en IA suffit pour découvrir qu'en mai 2009, lorsque les photos de Blunt et Panettiere ont été prises, elle avait 19 ans, bientôt 20", remarque le journaliste. Et de conclure : "Donc, si l'incident s'est produit lorsqu'elle avait 18 ans, Blunt n'est pas votre homme." À noter que si James Blunt semble désormais mis hors de cause, tous les regards se tournent à présent vers Robbie Williams, qui reste toutefois présumé innocent à ce stade ! Peut-être fera-t-il prochainement l'objet d'un nouvel article de Dean Piper, visant à le dédouaner à son tour...