Dolly Parton : la cause de sa mort dévoilée, son "courage" salué par ses proches

Que quoi est morte Dolly Parton ? La cause de son décès a été dévoilée : la chanteuse avait un cancer, elle avait été hospitalisée vendredi en raison de problèmes auto-immuns.

Dolly Parton est morte. Hospitalisée au Vanderbilt University Medical Center de Nashville vendredi dernier, la chanteuse country de 80 ans souffrait de problèmes rénaux et auto-immuns, croit savoir TMZ. Les causes de son décès ont été révélées par des proches, dans un message publié en hommage à la chanteuse. "L’amour inconditionnel de Dolly pour tous les êtres humains explique qu'elle fut si influente. Après avoir courageusement mené un bref combat contre le cancer, Dolly a quitté ce monde aujourd’hui au Centre de cancérologie Vanderbilt-Ingram, entourée de ses proches", indique le communiqué de ses agents publié dans le magazine People.

Dolly Parton s'est éteinte ce mardi 25 août 2026, avait officialisé auparavant sa famille sur les réseaux sociaux de l'artiste. Dans une vidéo diffusée sur X notamment, Bryan Seaver, fils de Cassie Parton et représentant de la famille Parton et Owens, a annoncé le décès de sa tante Dolly Rebecca Parton Dean. "Cette vidéo d'annonce est quelque chose que Dolly m'avait demandé il y a plusieurs années", a-t-il expliqué, affirmant que c'est avec "honneur" qu'il s'est exécuté. Un honneur mélangé avec de la "fierté", mais surtout "une grande tristesse".

Bryan Seaver a déclaré qu'aujourd'hui, Dolly Parton a rejoint aux cieux son époux Carl Dean, mort l'an passé, mais aussi ses parents et bien d'autres personnes qui ont veillé sur elle. "Dolly a montré la voie, pas juste pour moi, mais à toute sa famille pour qu'elle atteigne un potentiel que nous n'imaginions même pas possible. Dolly a également montré la voie à plusieurs générations de chanteurs, auteurs-compositeurs, musiciens et rêveurs [...] Grâce à son exemple, nous pensons que tout est possible", poursuit-il. Et de conclure : "Dolly m'a appelé et m'a dit qu'elle voulait reposé dans un beau lit en coton moelleux parce qu'après une vie à porter de lourds strass, elle a mérite de se reposer confortablement. Reste en paix, tante Dolly, tante Granny, Gigi. [...] Elle vous aimera toujours."

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Dolly Parton malade : des calculs rénaux et un système immunitaire déréglé

Dans ce long message vidéo, le neveu de Dolly Parton n'a toutefois pas précisé les raisons du décès de la chanteuse country. Cependant, celle-ci se confiait encore il y a quelques jours sur la maladie qui la rongeait. Dans les colonnes de People le 21 août, Dolly Parton était revenue sur ces problèmes de santé qu'elle avait commencé à affronter peu après le décès de son mari Carl Dean, survenu en mars 2025. "Comme je l'ai expliqué dans des messages vidéo tout au long de l'année écoulée, je dois faire face à des problèmes de santé auxquels je n'ai pas prêté attention lorsque je veillais sur Carl", expliquait-elle, avant d'essayer de rassurer son public qui s'inquiétait de l'annulation de plusieurs événements pour raison de santé : "Vous savez, ce n'est pas la première fois que je dois gérer une situation pareille. Au début des années 80, j'ai été très malade pendant plusieurs mois à cause de problèmes gynécologiques, et j'avais aussi des problèmes de poids. Ce n'est donc pas comme si je n'avais jamais traversé de périodes difficiles avec ma santé."

"Même si je suis encore en convalescence, je continue à travailler ! Vous me connaissez : comme je l'ai souvent dit, je me suis surpassée en matière de rêves et j'ai encore tellement de projets à réaliser, alors je vais continuer à travailler aussi longtemps que possible pour les concrétiser", assurait celle qui disait souffrir de "calculs rénaux". "Je vous ai déjà dit que j’ai toujours eu des problèmes de calculs rénaux. Seigneur, on m’en extrait plus par an que la carrière de Rockwood, dans le Tennessee !" s'amusait-elle. Dolly Parton reconnaissait toutefois que son "système immunitaire et [s]on système digestif [avaient] été complètement déréglés ces deux ou trois dernières années" et qu'elle travaillait "d’arrache-pied pour les reconstruire et les renforcer".

Dolly Parton : une carrière incroyablement prolifique

Née le 19 janvier 1946 dans une famille pauvre du Tennessee, Dolly Parton est la fille de Robert Lee Parton, un agriculteur qui cultivait le tabac avant de devoir déménager à Détroit pour travailler dans l'industrie automobile, et d'Avie Lee Owens. Elle est la quatrième enfant d'une fratrie qui en compte 12. Petite, elle vivait dans une cabane en bois dans laquelle elle et ses frères et sœurs dormaient à cinq par lit. À seulement 11 ans, elle a interprété sa première chanson qui est passée à la radio locale, grâce à son oncle Bill qui y travaillait.

Mais c'est sa rencontre avec le chanteur country Porter Wagoner et animateur du Porter Wagoner Show, l'une des plus importantes émissions musicales de l'époque, qui lance vraiment sa carrière. Elle devient grâce à lui chanteuse de l'émission, avant de prendre petit à petit de plus en plus de place dans l'émission qu'elle animera par moments. Si elle finit par quitter le Porter Wagoner Show en 1973 pour poursuivre sa carrière solo, celle qui chante et écrit depuis quelques temps ses propres chansons rend alors hommage à celui qui l'a aidée à percer en lui dédiant la désormais célèbre I Will Always Love You depuis reprise par Whitney Houston. Suivent des années 80 plutôt "pop", avant un retour aux sources en 1999 avec l'album bluegrass, branche de la country, The Grass Is Blue pour lequel elle obtient un Grammy Awards et bien d'autres prix.

Durant sa carrière, Dolly Parton a écrit plus de 3 000 chansons, produit plus de 65 albums, dont 49 solo et vendu 100 millions d'albums à travers le globe. Elle fait partie des rares artistes ayant été nommés aux quatre récompenses les plus prestigieuses de l'industrie du spectacle américaine, à savoir les Grammy Awards (musique), les Emmy Awards (pour la télévision), les Oscars (cinéma) et même les Tony Awards (théâtre). Car Dolly Parton s'est également illustrée devant la caméra et sur les planches. Mais Dolly Parton était aussi une grande philanthrope. Pour ne donner qu'un exemple, le 19 janvier dernier, à l'occasion de ses 80 ans, elle avait publié une nouvelle version de son tube Light of a Clear Blue Morning interprété pour l'occasion par de nombreux artistes (Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah et Reba McEntire). Les bénéfices générés seront reversés à la recherche contre le cancer pédiatrique.

Dernières mises à jour

10:39 - Un musée pour archiver la vie de Dolly Parton Pour archiver l'ensemble de son parcours artistique, Dolly Parton a ouvert le musée "Chasing Rainbows" au sein de son parc d'attractions. Cet espace retraçait son itinéraire depuis sa cabane natale jusqu'à ses récompenses internationales. On y trouvait ses costumes de scène originaux, ses manuscrits raturés, ses perruques emblématiques et ses disques d'or. Ce lieu de mémoire constituait un témoignage précieux sur l'histoire de la musique country et sur l'évolution de la culture populaire américaine. 10:25 - La foi chrétienne de Dolly Parton vécue sans dogmatisme Élevée dans la tradition pentecôtiste des campagnes du Tennessee, Dolly Parton a conservé une foi chrétienne profonde tout au long de sa vie. Elle a enregistré plusieurs albums de gospel récompensés par des Grammy Awards. Toutefois, la chanteuse s'est toujours tenue à distance du dogmatisme religieux et de la moralisation, prônant une spiritualité axée sur l'amour du prochain, le pardon et la compassion. Cette approche inclusive lui a permis d'être respectée par des publics de toutes convictions. 10:16 - Dolly Parton, une icône de tolérance pour la communauté LGBTQ+ Dès les années 1970, Dolly Parton s'est imposée comme une figure tutélaire très aimée au sein de la communauté LGBTQ+, sans jamais adopter de discours politique clivant. Son esthétique flamboyante, son message de tolérance universelle et son refus de juger autrui lui ont valu une popularité immense parmi les minorités. À travers ses chansons et ses prises de parole bienveillantes, elle a prôné l'acceptation de soi, devenant une icône de liberté dans un univers country traditionnellement conservateur. LIRE PLUS

Auteure-compositrice exceptionnellement prolifique, Dolly Parton a déposé plus de 3 000 chansons au cours de sa longue carrière. Capable d'écrire plusieurs titres par jour, elle maîtrisait l'art du récit musical avec une sensibilité populaire et une poésie percutante. Récompensée par 11 Grammy Awards et plus de 50 nominations, elle est l'une des rares artistes de l'histoire à avoir classé des singles numéro un dans les classements country au cours de cinq décennies consécutives, s'imposant comme un pilier de la musique américaine.