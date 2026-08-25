Mort de Dolly Parton : quelle est la raison du décès de la chanteuse country ?

Légende de la musique country, Dolly Parton est morte, a annoncé ce mardi 25 août sa famille sur ses réseaux sociaux.

Dolly Parton est morte. La chanteuse country était âgée de 80 ans. Elle s'est éteinte ce mardi 25 août 2026, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux de l'artiste. Dans une vidéo diffusée sur X notamment, Bryan Seaver, fils de Cassie Parton et représentant de la famille Parton et Owens, annonce le décès de sa tante Dolly Rebecca Parton Dean. "Cette vidéo d'annonce est quelque chose que Dolly m'avait demandée il y a plusieurs années", explique-t-il, affirmant que c'est avec "honneur" qu'il s'exécute. Un honneur mélangé avec de la "fierté", mais surtout "une grande tristesse".

Bryan Seaver explique qu'aujourd'hui, Dolly Parton a rejoint aux cieux son époux Carl Dean, mort l'an passé, mais aussi ses parents et bien d'autres personnes qui ont veillé sur elle. "Dolly a montré la voie, pas juste pour moi, mais à toute sa famille pour qu'elle atteigne un potentiel que nous n'imaginions même pas possible. Dolly a également montré la voie à plusieurs générations de chanteurs, auteurs-compositeurs, musiciens et rêveurs [...] Grâce à son exemple, nous pensons que tout est possible", poursuit-il. Et de conclure : "Dolly m'a appelé et m'a dit qu'elle voulait reposé dans un beau lit en coton moelleux parce qu'après une vie à porter de lourds strass, elle a mérite de se reposer confortablement. Reste en paix, tante Dolly, tante Granny, Gigi. [...] Elle vous aimera toujours."

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Des calculs rénaux et un système immunitaire complètement déréglé

Dans ce long message vidéo, le neveu de Dolly Parton n'a toutefois pas précisé les raisons du décès de la chanteuse country. Cependant, celle-ci se confiait encore il y a quelques jours sur la maladie qui la rongeait. Dans les colonnes de People le 21 août, Dolly Parton était revenue sur ces problèmes de santé qu'elle avait commencé à affronter peu après le décès de son mari Carl Dean, survenu en mars 2025. "Comme je l'ai expliqué dans des messages vidéo tout au long de l'année écoulée, je dois faire face à des problèmes de santé auxquels je n'ai pas prêté attention lorsque je veillais sur Carl", expliquait-elle, avant d'essayer de rassurer son public qui s'inquiétait de l'annulation de plusieurs événements pour raison de santé : "Vous savez, ce n'est pas la première fois que je dois gérer une situation pareille. Au début des années 80, j'ai été très malade pendant plusieurs mois à cause de problèmes gynécologiques, et j'avais aussi des problèmes de poids. Ce n'est donc pas comme si je n'avais jamais traversé de périodes difficiles avec ma santé."

"Même si je suis encore en convalescence, je continue à travailler ! Vous me connaissez : comme je l'ai souvent dit, je me suis surpassée en matière de rêves et j'ai encore tellement de projets à réaliser, alors je vais continuer à travailler aussi longtemps que possible pour les concrétiser", assurait celle qui disait souffrir de "calculs rénaux". "Je vous ai déjà dit que j’ai toujours eu des problèmes de calculs rénaux. Seigneur, on m’en extrait plus par an que la carrière de Rockwood, dans le Tennessee !" s'amusait-elle. Dolly Parton reconnaissait toutefois que son "système immunitaire et [s]on système digestif [avaient] été complètement déréglés ces deux ou trois dernières années" et qu'elle travaillait "d’arrache-pied pour les reconstruire et les renforcer".