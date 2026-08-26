Obsèques de Philippe Bouvard : la date et le lieu fixés selon les dernières volontés du journaliste

La date et le lieu des obsèques de Philippe Bouvard ont déjà été fixés. Le journaliste et célèbre animateur des Grosses Têtes avait choisi sa ville de cœur pour dernière demeure.

Un dernier au revoir à Philippe Bouvard. Les funérailles du célèbre journaliste et animateur de radio, connu pour avoir été l'hôte des Grosses Têtes pendant 37 ans, auront lieu lundi 31 août 2026, une semaine après son décès. Le lieu des obsèques a également été fixé, conformément au souhait de Philippe Bouvard. "À 8 ans, je voulais vivre à Cannes, et ne pas mourir ailleurs", avait fait savoir le journaliste en décembre 2024, au moment de la projection du documentaire Les mille et une vies de Philippe Bouvard au théâtre Croisette dans la cité des Festivals.

C'est donc à Cannes que les obsèques de Philippe Bouvard se tiendront. La cérémonie débutera à 15 heures à l'église Notre-Dame-de-Bon-Voyage, a précisé la mairie de Cannes à l'AFP. Une inhumation dans un cimetière cannois devrait suivre à 17 heures.

Philippe Bouvard a choisi Cannes pour dernière demeure et ce n'est pas étonnant. Le journaliste et animateur qui est né à Coulommiers en Seine-et-Marne, a longtemps vécu au Vésinet dans les Yvelines et a passé la majeure partie de sa carrière à Paris, avait décidé de s'installer sur les hauteurs de la ville azuréenne il y a plusieurs années et d'y finir ses jours. Il exprimait un attachement profond à Cannes qu'il considérait comme sa "terre promise", rappelle Gala.

Des célébrités aux obsèques de Philippe Bouvard ?

Les obsèques de Philippe Bouvard devraient réunir beaucoup de monde autour de l'église Notre-Dame-de-Bon-Voyage à Cannes. Colette Sauvage, avec qui le journaliste était marié depuis 73 ans, sera présente. Les deux filles du couple, Dominique et Nathalie, devraient également assister à la cérémonie avec la famille et les proches de l'animateur. Nombres de personnalités publiques pourraient figurer parmi les invités : des personnalités issues du monde médiatique, des comédiens mis en lumière par Philippe Bouvard dans Le Théâtre de Bouvard sur France et d'autres.

Plusieurs de ces personnalités ont rendu hommage à Philippe Bouvard après l'annonce de sa mort le lundi 24 août 2026, notamment Michel Drucker qui a salué la mémoire de son "ami de toujours". C'est aussi le cas de plusieurs journalistes ou personnalités travaillant chez RTL, radio pour laquelle le journaliste a travaillé pendant 60 ans - un record dont il était fier.

Philippe Bouvard, né en 1929, avait entamé sa carrière en 1950 de journaliste au Figaro et avait rejoint France Soir en 1973, tout en collaborant avec plusieurs titres de presse. En parallèle, il avait commencé la radio dans les années 1960 chez RTL et n'avait quitté les ondes que le 6 décembre 2024 à l'âge de 95 ans. Il avait également, dans les années 1980, fait de la télévision en animant Le Théâtre de Bouvard où des vedettes ont été découvertes comme Muriel Robin, Les Inconnus, Mimie Mathy Michèle Bernier ou encore le duo Chevallier et Laspalès.