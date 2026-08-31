Obsèques de Philippe Bouvard : quelles célébrités à l'enterrement ? Les dernières volontés du journaliste respectées

Les obsèques de Philippe Bouvard se tiennent ce lundi 31 août 2026 à l'église Notre-Dame-de-Bon-Voyage à Cannes selon les désirs du journalistes. Sa famille et des personnalités publiques sont attendues à la cérémonie.

L'heure du dernier aurevoir à Philippe Bouvard. Le journaliste et animateur de radio, décédé le 24 août à l'âge de 96 ans, avait laissé des consignes claires concernant ses funérailles, notamment sur le lieu où il souhaitait reposer. Et ses volontés ont été respectées. C'est donc à Cannes qui les obsèques de Philippe Bouvard se tiennent ce lundi 31 août, plus précisément à l'église Notre-Dame-de-Bon-Voyage, à partir de 15 heures. Le célèbre animateur des Grosses Têtes sur RTL sera ensuite inhumé au cimetière de Cannes à 17 heures, d'après les précisions de Nice-Matin.

"À 8 ans, je voulais vivre à Cannes, et ne pas mourir ailleurs", avait déclaré Philippe Bouvard en décembre 2024, au moment de la projection du documentaire Les mille et une vies de Philippe Bouvard au théâtre Croisette dans la cité des Festivals. L'homme avait élu domicile sur les hauteurs cannoises depuis plusieurs années avec son épouse Colette. Malgré ses attaches à la région parisienne, celui qui est né à Coulommiers en Seine-et-Marne, a longtemps vécu au Vésinet dans les Yvelines, région dont est originaire sa femme, et a passé la majeure partie de sa carrière à Paris, avait décidé s'installer à Cannes qu'il considérait comme "sa terre promise", rappelle Gala.

Femme, enfants, célébrités... Quels invités aux obsèques de Philippe Bouvard ?

Les obsèques de Philippe Bouvard réuniront d'abord la famille du journaliste. A 90 ans, Colette Sauvage, la femme qui partagé la vie du journaliste depuis 73 ans, sera présente, de même que les deux filles du couple, Dominique et Nathalie, et le gendre du journaliste, Emmanuel Morel. Les petits-enfants de l'animateur sont également attendus sur place : Hadrien, le fils de Dominique, ainsi que et les trois fils de Nathalie, Hugo, Théo et Lancelot. Hadrien, Hugo et Théo viendront avec leurs compagne Marie, Johanna et Gaëlle. La photo de famille sera complétée par les deux arrière-petits-enfants de Philippe Bouvard, Jack et Luke, qui feront le voyage depuis les Etats-Unis, où ils sont installés, pour dire aurevoir à leur aïeul.

Outre la famille du journaliste, de nombreuses personnalités publiques devraient être présentes aux obsèques de Philippe Bouvard. La liste des invités n'a pas été communiquée, mais la présence d'Amanda Lear, qui a rappelé à l'annonce du décès combien le journaliste avait compté dans sa carrière, ou celle de Muriel Robin, qui rendait régulièrement visite à l'homme à Cannes, sont jugées probables. Muriel Robien fait partie des artistes révélés au grand public par Philippe Bouvard via l'émission La Théâtre de Bouvard diffusée sur Antenne 2 dans les années 1980. Les Inconnus, Mimie Mathy Michèle Bernier ou encore le duo Chevallier et Laspalès sont également passés par là et pourraient aussi être présents aux obsèques.

Dans la liste des invités potentiels aux obsèques de Philippe Bouvard on peut aussi cite Michel Drucker, autre poids lourds du monde médiatique qui a qualifié l'ancien animateur des Grosses Tête d'"ami de toujours" après l'annonce du décès. Laurent Ruquier, qui a pris la relève de Philippe Bouvard à la tête de l'émission de RTL en 2014 et qui considère Philippe Bouvard comme "un maître" pourrait également faire le déplacement. Reste à voir s'il a été invité, le journaliste n'ayant pas toujours des mots tendres à l'égard de son successeur.

Dernières mises à jour

11:03 - Les obsèques de Philippe Bouvard organisées cet après-midi Philippe Bouvard est décédé lundi dernier, le 24 août, et ses obsèques sont organisées ce lundi 31 août à Cannes. La cérémonie débutera à 15 heures à l'église Notre-Dame-de-Bon-Voyage, à Cannes. D'après les informations de Nice-Matin, le journaliste sera ensuite inhumé dans un cimetière cannois à 17 heures.

Philippe Bouvard, né en 1929, avait entamé sa carrière en 1950 de journaliste au Figaro et avait rejoint France Soir en 1973, tout en collaborant avec plusieurs titres de presse. En parallèle, il avait commencé la radio dans les années 1960 chez RTL et n'avait quitté les ondes que le 6 décembre 2024 à l'âge de 95 ans et après avoir été le record de 60 années passées à la radio et qui plus est sur RTL. Il est mort le lundi 27 août à 96 ans et est inhumé ce lundi 31 août à Cannes.