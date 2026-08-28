Céline Dion à Paris : les fastes de son hôtel sont hors du commun, une facture à six chiffres

Céline Dion est arrivée à Paris ce vendredi 28 août et va y rester au moins pour les sept prochaines semaines, jusqu'à la fin de sa résidence en France. Voici où elle va loger.

Céline Dion est de retour en France, ce n'est qu'une question de jours avant qu'elle monte de nouveau sur scène. Après avoir atterri à l'aéroport du Bourget à la mi-journée à bord d'un jet privé, la chanteuse québécoise a fait une arrivée remarquée à Paris, ce vendredi 28 août 2026, en début d'après-midi. Elle s'est tout de suite rendue devant l'hôtel où elle logera ces prochaines semaines : le Royal Monceau.

Le palace du VIIIe arrondissement de Paris est le repaire de Céline Dion lors de chacune de ses visites dans la capitale française. Et une nouvelle fois, elle devrait loger dans une des suites de l'hôtel jusqu'à la fin de sa première résidence à La Plénitude Arena (ancienne La Défend Arena), laquelle doit débuter dans deux semaines et durer du 12 septembre au 17 octobre. Céline Dion va donc passer au moins sept semaines au Royal Monceau.

Un long séjour au coût considérable puisque le prix d'une nuit dans une chambre du palace est compris entre 1 900 et 2 350€. Un tarif plus élevé pour les différentes suites de l'hôtel, allant de 58 à 118 m², où la nuit coûte entre 2 500 et près de 6 000€. C'est sans compter la Suite Royal Monceau grande de 190 m² est vendue à plus de 13 000€ la nuit, ni la Suite présidentielle, summum de l'offre du palace, étendue sur 348 m² et affichée à plus de 20 500€ la nuitée. S'il n'est pas dit que Céline Dion occupera l'une de ces deux suites, il y a fort à parier qu'elle ne devrait pas occuper une des chambres d'entrée de gamme.

Si le Royal Monceau vante la qualité de ses chambres designée par Philippe Starck, il propose aussi deux restaurants aux inspirations culinaires différentes, japonaise ou italienne, en plus d'un espace dédié au petit-déjeuner et au brunch et de bars aux atmosphères complémentaires. Le palace dispose aussi d'un espace spa et bien-être de 1 500 m² autour d'une piscine de 23 mètres de long avec des offres de soins personnalisés et d'un espace fitness. L'hôtel promet de prendre grand soin de ses clients et de répondre à toute demande grâce à un service de majordome accompagnant chaque séjour dans des suites. Autant de services dont la chanteuse pourrait profiter. Reste que Céline Dion devrait passer le plus clair de son temps à La Plénitude Arena pour la préparation de ses concerts.

"C'est mon deuxième chez moi", Céline Dion de retour en France

Céline Dion a encore deux semaines pour se préparer avant d'enchaîner trois concerts par semaine, tous les mercredis, vendredis et samedis. Un emploi de temps chargé dans lequel la chanteuse devra tout de même prendre le temps nécessaire pour prendre soin de sa santé, et éviter l'annulation des concerts comme en 2020, date de son dernier concert. Céline Dion souffre toujours du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare, qui l'a tenue éloignée de la scène. Mais elle ne cesse de donner des nouvelles rassurantes de sa santé. Encore ce vendredi, Céline Dion a échangé avec ses fans rameutés devant le Royal Monceau pendant plusieurs minutes et a assuré être "prête" pour ses concerts parisiens. Elle a déclaré s'être "toujours sentie supportée, depuis le premier jour" par ses fans français.

Non seulement de rassurer ses fans, Céline Dion a exprimé sa joie d'être de retour en France et bientôt sur scène : "C'est une histoire qui continue. Effectivement, (la France) est mon deuxième chez-moi. J'apprécie que vous soyez là, merci beaucoup".