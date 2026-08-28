Louis Sarkozy et Sarah Knafo : la politique réunit finalement l'ancien couple, un débat animé en vue

Sarah Knafo et Louis Sarkozy vont se retrouver pour un événement particulier qui se tiendra à Menton, le 18 septembre 2026.

Louis Sarkozy et Sarah Knafo réunis. Le duo qui a eu une relation amoureuse par le passé avant de s'éloigner l'un de l'autre s'apprête à confronter ses idées et points de vue. Louis Sarkozy a annoncé sur ses réseaux sociaux que son association Les Amis de Louis Sarkozy, créée il y a quelques mois de cela, allait organiser son tout premier événement le 18 septembre prochain. L'invitée du jour, une certaine Sarah Knafo, désormais plus que lancée en politique et, accessoirement, à présent en couple avec Éric Zemmour.

La députée européenne et essayiste de 33 ans sera reçue par son ex-petit ami, Louis Sarkozy, à partir de 17 heures, à l'hôtel Westminster de Menton, à l'occasion de la parution de son nouveau livre intitulé Le Casse du siècle. Un ouvrage sous forme d'investigation policière dans lequel son auteure décrit les mécanismes politiques comme administratifs qui ont, selon elle, conduit à l'endettement de la France et au déclin économique depuis les années 1970. Sarah Knafo y épingle les dirigeants politiques de tout bord et prétend y apporter des solutions de réformes.

Lassociation Les Amis de Louis Sarkozy a lhonneur daccueillir pour son premier événement, le 18 septembre à 17h, dans le magnifique Hôtel Westminster de Menton, @knafo_sarah, à loccasion de la parution de son nouveau livre, Le Casse du siècle, publié aux éditions Fayard.



À pic.twitter.com/iwo60hU7OL — Louis Sarkozy (@napsarkozy) August 27, 2026

Une conférence Knafo-Sarkozy suivie d'une séance de dédicaces

"Sarah Knafo et Louis Sarkozy échangeront lors d'une conférence autour de son livre et des grands enjeux qu'il soulève", explique Louis Sarkozy sur X, ajoutant que "la rencontre sera suivie d'une séance de dédicaces, organisée en partenariat avec la Librairie de la Presse".

Si leur idylle remonterait à quelques années, lorsque Sarah Knafo était étudiante et militante à l'UMP, selon Le Monde, cette amourette a récemment été confirmée par Louis Sarkozy lui-même. Sur le plateau de Quelle Époque ! de France 2, le fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy avait timidement déclaré : "C'est vrai, c'est vrai que nous avons partagé une histoire."