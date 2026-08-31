Une nouvelle série en fauteuil roulant : Mimie Mathy parle de sa maladie, mais aussi de son nouveau rôle à la télé

Mimie Mathy est touchée par une maladie qui l'a cloue sur un fauteuil roulant. Incapable de remarcher, elle a tout de même un projet de nouvelle série.

À 69 ans, Mimie Mathy aborde une nouvelle étape de sa carrière mais aussi de sa vie personnelle. Dans le cadre du "Portrait de la semaine" du magazine Sept à Huit, diffusé dimanche 30 août 2026 sur TF1, la comédienne s'est confiée en toute sincérité au micro d'Audrey Crespo-Mara depuis sa propriété de Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse. Pour la première fois de sa carrière face aux caméras de télévision, l'actrice s'est affichée en fauteuil roulant, abordant sa perte de mobilité avec un mélange de lucidité, d'autodérision et de détermination très touchante.

Atteinte d'achondroplasie, un trouble génétique qui affecte la croissance osseuse, Mimie Mathy a dû faire face au fil des décennies à une usure importante de ses articulations et de sa colonne vertébrale. Après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales lourdes au niveau du dos pour libérer le canal rachidien, notamment des arthrodèses, la comédienne avait déjà été aperçue en fauteuil roulant lors des concerts des Enfoirés en 2025 afin d'économiser ses forces en coulisses.

Désormais, l'évolution de sa condition physique l'oblige à utiliser cet équipement au quotidien. "Je ne peux plus marcher", a-t-elle déclaré sans détours lors de cet entretien. "Il n'y a plus d'opération possible. Sauf miracle, et je n'y crois pas, je ne remarcherai pas. {...] Il y a des moments où ce n'est pas facile d'accepter de devenir plus dépendante, mais je n'ai pas le choix", a accepté Mimie Mathy.

Entourée de son époux, le vigneron Benoist Gérard, elle puise dans son cadre de vie provençal la tranquillité nécessaire pour apprivoiser ce quotidien modifié, tout en refusant catégoriquement de s'isoler ou de renoncer à son métier . "C'est une vie normale, sans embouteillage, sans le stress parisien, avec plein de copains qui sont autour", dit-elle.

Mimie Mathy dans Le Portrait de la Semaine d@audrey_crespo. À retrouver dès maintenant en replay sur @tf1plus et @NetflixFR ! pic.twitter.com/uWoCKWC3XX — Sept à Huit (@7a8) August 31, 2026

Malade, Mimie Mathy va tout de même lancer une nouvelle série

Loin de signer la fin de ses activités artistiques, cette transition physique liée à la maladie s'accompagne d'une réorganisation complète de ses projets. Mimie Mathy continue de préparer activement son retour sur scène et à la télé.

La comédienne est engagée dans le développement d'un tout nouveau projet de série. Après plus de vingt-cinq années passées à incarner l'ange gardien préféré des téléspectateurs sur TF1, les productions adaptent aujourd'hui le rythme des tournages et les scripts pour lui permettre de jouer dans des conditions optimales, sans épuiser ses réserves physiques. Et ses producteurs ont imaginé un nouveau rôle pour elle. "On est en train de développer une série où justement une avocate qui se retrouve en fauteuil parce qu'elle a été accidentée volontairement pour la faire taire... mais elle est pas morte ! Et donc, elle lâche pas prise, et elle va s'occuper des autre au lieu de s'occuper d'elle", dit-elle.

Parallèlement, l'artiste travaille à l'écriture d'un nouveau spectacle solo. "Ce sera en fauteuil, je rentre sur scène au bruit d'une Harley Dadidson", s'amuse Mimie Mathy. Fidèle à son tempérament combatif, la comédienne a fait le choix délibéré de ne pas dissimuler son handicap, mais de l'intégrer pleinement à la mise en scène. Ce futur retour sur les planches s'articulera directement autour de sa nouvelle vie en fauteuil roulant.