Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, a un nouveau compagnon : qui est Antoine Lecomte, âgé de 22 ans ?

Antoine Lecomte, jeune homme de 22 ans, serait le nouveau compagnon de Tiphaine Auzière.

La vie privée des proches du couple présidentiel suscite régulièrement l'attention de la presse people. Avocate au barreau de Paris, romancière et fille cadette de la Première dame Brigitte Macron, Tiphaine Auzière fait cette fois-ci l'objet de plusieurs articles de la presse spécialisée pour un volet plus personnel. Plusieurs magazine people ont en effet révélé qu'elle partage désormais sa vie sentimentale avec Antoine Lecomte, un jeune entrepreneur de 22 ans passionné de sports nautiques.

C'est sur les plages du Touquet-Paris-Plage, berceau familial auquel la famille Macron reste très attachée, que les chemins de Tiphaine Auzière et d'Antoine Lecomte se seraient croisés selon Gala. L'avocate souhaitait selon le média profiter de ses vacances pour s'initier à l'e-foil, une planche de surf électrique. Antoine Lecomte, qui enseigne cette discipline et d'autres sports de glisse dans la région, aurait assuré son encadrement technique. Âgé de 22 ans, le jeune homme est aussi étudient, il poursuit un cursus en école de commerce tout en développant sa propre activité professionnelle. Sur son compte Instagram, le jeune homme s'affiche désormais avec Tiphaine Auzière.

Passionné de sports de glisse depuis plusieurs années, et toujours selon Gala, il a fondé sa propre entreprise, Mission Kiteboarding. Cette structure spécialisée conçoit et commercialise des équipements destinés aux pratiquants de kitesurf et de sports nautiques. Antoine Lecomte pratique le kitesurf à un niveau compétitif, s'étant illustré lors de rassemblements régionaux et nationaux, avec notamment une troisième place obtenue lors d'une compétition en 2025.

À 42 ans, Tiphaine Auzière est une personnalité habituée à la médiatisation, bien qu'elle veille à préserver son cadre familial. Fille du médecin André-Louis Auzière et de Brigitte Macron, elle exerce en tant qu'avocate spécialisée en droit du travail et droit des affaires. Sa notoriété la place inévitablement au centre de l'attention publique. Ses prises de parole régulières sur les plateaux de télévision ou dans les colonnes des journaux montrent qu'elle n'a pas peur de s'exposer, tout en maintenant une frontière stricte entre ses activités professionnelles et sa vie de famille.